Sardinia Challenge, Day 2: Optimist, in testa gli ostiensi Lucchesi e Faraoni. Coppa Italia Wing Foil, primo overall Marco Rebeggiani

Villasimius- Sole e ottime condizioni meteomarine hanno caratterizzato la seconda giornata del Sardinia Challenge in corso nella Marina di Villasimius con la terza tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving – Coppa Touring e la sesta tappa della Coppa Italia di Wing Foil, valido per il titolo del Campionato Sardo.

Oltre 250 atleti e atlete, tra Cadetti e Juniores della Classe Optimist, si sono dati battaglia nel campo di regata che oggi è stato posizionato nelle acque antistanti la spiaggia di Campus. Sono state ben sei le regate che hanno portato ad una nuova classifica provvisoria che viaggia verso la giornata finale, quella di domani, domenica 26 maggio e che decreterà i nuovi piccoli campioni della Classe Optimist con l’avvio della Gold.

Nella classifica generale provvisoria degli Juniores (divisione A), Pietro Lucchesi della LNI Ostia risale dall’ottava alla prima posizione, resta saldo al suo secondo posto Andrea Tramontano della Rycc Savoia di Napoli; da registrare uno scambio di posizioni: risale dal quarto al terzo posto Alessandro Antonio Meneghini del Circolo Velico Trasimeno, scivola dal terzo al quarto posto la detentrice in carica del titolo Anna Chiara Merlo della LNI Mandello Del Lario. A chiudere anche oggi la top five è il friulano Tommaso Ferluga della Società Nautica Pietas Julia di Sistiana Mare.

Resta invariata la classifica generale provvisoria dei Cadetti con Matteo Faraoni (LNI Ostia) che resta davanti a tutti dopo essersi aggiudicato 7 punti, segue con un solo punto di differenza Andrea Bonvicini del Circolo Velico Ravennate e in terza posizione, con 16 punti, si conferma il messinese Giosuè Cannavò del Circolo del Tennis e della Vela. Anche oggi la Top 5 si chiude con Francesca Watt della Fraglia Vela Riva e Pietro Lombardi della Fraglia Vela Malcesine.

Oggi le regate sono state caratterizzate da un vento più moderato sempre di direzione da est, non superiore ai 13 nodi, che ha garantito un bellissimo spettacolo tecnico e tattico sul campo di regata.

La giornata di domani, domenica 26 maggio, decreterà anche il vincitore del Trofeo Touring, riconoscimento ormai storico della Classe Optimist, assegnato al primo dei Cadetti fin dal 2000, che consente l’accesso al GAN Cadetti.

Ad ogni tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving, Kinder mette in palio un’imbarcazione Optimist che viene sorteggiata tra i partecipanti. A Villasimius il fortunato vincitore è stato Andrea Tramontano del Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli.

Prima entusiasmante giornata per la sesta tappa della Coppa Italia di Wing Foil, caratterizzata da quattro regate svolte nello splendido percorso naturale tra la spiaggia di Campulongu, la Fortezza Vecchia per poi tornare al via circumnavigando l’Isola di Santo Stefano. Infine, gli atleti sono stati impegnati in una spettacolare long distance di 8 miglia lungo l’intero il Golfo di Carbonara, circumnavigando ancora una volta l’Isola di Santo Stefano, fino agli scogli di Is Piscadeddus.

Primo overall è Marco Rebeggiani, che nella long distance è riuscito a rimontare e portarsi davanti a tutti gli avversari. I più giovani tra i partecipanti sono i gemelli Orlowsky, 14 anni: nella seconda prova, Jan ha raggiunto la seconda posizione dopo un’ottima prestazione.

Sport, divertimento, alto livello tecnico, educazione ambientale e tutela del mare grazie ai laboratori e ai momenti trascorsi con le esperte e gli esperti dell’Area Marina Protetta Capo Carbonara. “Durante le attività con le esperte dell’Amp e del Ceas abbiamo notato una partecipazione oltre le aspettative”, spiega la direttrice dell’AMP Valeria Masala. “I ragazzi sono stati molto attenti e si percepisce qual è il loro rapporto con il mare. Abbiamo affrontato diversi temi: dall’importanza della presenza della posidonia per la buona salute dell’ecosistema marino fino al problema della presenza delle microplastiche sia in mare che nell’acqua che si beve. Con le attività di sensibilizzazione rivolte ai più giovani cerchiamo di giungere anche alle loro famiglie.”

Le regioni più rappresentate in questa prima tre giorni del Sardinia Challenge sono la Liguria, con 36 iscritti, segue la Sardegna che ne conta 35 e il Lazio con 31 partecipanti. A queste si aggiungono il Trentino, la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, l’Emilia Romagna, la Toscana, le Marche, l’Umbria, la Campania, la Calabria e la Sicilia.

Il Sardinia Challenge promuove una serie di eventi legati al mondo della vela che hanno inizio nel mese di maggio con il Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving – Coppa Touring e la Coppa Italia di WingFoil, prosegue verso la I^ tappa internazionale Swan 28 in programma a fine ottobre.

Il progetto Kinder Joy of Moving è un progetto internazionale di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero, ideato per incentivare la predisposizione naturale dei bambini a muoversi e a giocare nella convinzione che un’attitudine positiva nei confronti del movimento e dello sport possa rendere i bambini di oggi adulti migliori domani. Il progetto è attivo in 33 paesi del mondo e coinvolge 2,6 milioni di bambini nella pratica di numerosi sport.

L’organizzazione del Sardinia Challenge porta le firme della Lega Navale Italiana Sezione di Villasimius, con la collaborazione dello Yacht Club Villasimius, della Marina di Villasimius, la Federazione Italiana Vela, la III Zona FIV, con il supporto fondamentale della Classe Optimist Italia, che si è prodigata per la candidatura nazionale di Villasimius, e il Gruppo Ferrero con il progetto Kinder Joy Of Moving.

L’evento è patrocinato dal Comune di Villasimius e dall’Area Marina Protetta di Capo Carbonara. La manifestazione è promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio.

Credits foto: Luigi Corda