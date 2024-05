Il comitato Durante Noi incontra Marco Tedde: Un impegno per i ragazzi con disabilità





Il comitato Durante Noi incontra Marco Tedde: Un impegno per i ragazzi con disabilità, È stato accolto con estremo interesse l’invito del Comitato Durante Noi a incontrare il candidato sindaco Marco Tedde. L’incontro si svolgerà domani 27 maggio presso la sede di Forza Italia in via Vittorio Emanuele alle 9:30.

I rappresentanti del comitato, composto da genitori e parenti di ragazzi con disabilità, hanno chiesto a Marco Tedde un incontro pubblico il cui oggetto è l’apertura di un centro diurno a tempo pieno per le persone adulte con disabilità.

L’obiettivo è che il futuro primo cittadino assuma l’impegno di individuare e allestire un sito idoneo ad accogliere i ragazzi e le persone con disabilità una volta concluso il ciclo scolastico, concordato anche con il comitato Durante Noi. «Troppo spesso – spiegano dal comitato – questi giovani si trovano a condurre una vita priva di opportunità di socializzazione e crescita personale.»