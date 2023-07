Baschira: mercoledì 9 agosto in concerto alla libreria “La terza stanza”, Budrio per presentare il nuovo singolo “Ratti”

Mercoledì 9 agosto il cantautore Baschira sarà in concerto a Budrio presso la libreria “La terza stanza” (Piazza G. Matteotti 7b, Budrio – ore 21.00 – ingresso con donazione).

Un’eccezionale serata di poesia e musica che unirà le voci e le culture di Baschira, Yunus Bilir Roleda dal Kurdistan e Maya Jaber dalla Palestina, offrendo un’esperienza coinvolgente e multiculturale.

Baschira presenterà il nuovo singolo “Ratti”, brano che esplora la complessa storia della politica italiana e vede la collaborazione di un team affiatato di artisti, tra cui il co-autore Filippo Marchioni, il produttore e arrangiatore Michele Guberti, e i musicisti Mauro Rolfini al clarinetto e sax, e Angelica Foschi alla fisarmonica.

Baschira

Nasce da un’idea di Davide Cristiani, artista di origine bolognese, ad Amsterdam ormai da anni. È nei panni di Prospero Baschieri (Baschira), un brigante vissuto agli inizi dell’Ottocento che il chitarrista decide di portare in scena i protagonisti delle sue storie: gli ultimi, vittime di soprusi e ingiustizie sociali.

Nell’autunno del 2019, accompagnato da sette musicisti, lavora in studio, insieme a Mario da Silva dell’ “RPM Studio”, al mixaggio dei brani che andranno a comporre il suo primo album “Zdasdat”.

Nel gennaio del 2020, i brani sono masterizzati dall’ ingegnere del suono e producer Pietro Rossi, al RedStone Productions di Amsterdam. A Marzo del 2020, viene pubblicato il suo primo singolo “Il Biondo” che sará seguito da “A Capo” Seguono “Brucia” e “Ruotaordinario”.

I brani sono parte dell’ album “Zdasdat” che in dialetto bolognese vuol dire “Svegliati”, uscito in vinile ed in digitale, il 26 novembre 2021 pubblicato da Radici Music Records e distribuito da (R)esisto. Il 14 aprile 2023 Baschira si ripresenta al pubblico con il nuovo singolo “Biglietto”.

