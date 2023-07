Ad Alghero la presentazione della nuova guida di Cinquesensi editore “La guida gastronomica della Sardegna”

Viaggio tra i prodotti e le ricette tradizionali. 34 itinerari. 4 stagioni

Ornella D’Alessio dialoga con Bruno Geraci il 2 agosto

a Villa Mosca Charming House di Alghero.

advertisement

Ad Alghero la presentazione della nuova guida di Cinquesensi editore “La guida gastronomica della Sardegna”

Ad Alghero la presentazione

Il calendario delle presentazioni della nuova Guida gastronomica della Sardegna di Ornella D’Alessio fa tappa ad Alghero mercoledì 2 agosto alle 19,30 a Villa Mosca Charming House. Sarà l’esperto di linguaggi e psicologia della comunicazione Bruno Geraci ad indagare insieme all’autrice l’immenso patrimonio di prodotti e di ricette dell’Isola.

La guida accompagna il lettore in un viaggio nella Sardegna del gusto attraverso le 4 stagioni lungo 34 itinerari: i prodotti agroalimentari e i piatti della tradizione sono la bussola che orienta il lettore nei territori dell’isola dove i frutti della terra e la cucina si declinano, si moltiplicano in numerose varianti assumendo nomi diversi. Ad ogni chiusura di capitolo, una ricetta da provare a casa. Un ricco apparato fotografico accompagna il racconto intorno ai prodotti, alle pietanze e alle bellezze di una natura straordinaria.

La cucina della Sardegna

“Per scrivere di gastronomia della Sardegna – scrive Ornella D’Alessio – servirebbe lo spazio di un’enciclopedia in più volumi.

Una cucina che è riuscita, nel corso dei secoli, a mantenere ben definite e intatte le proprie caratteristiche, e che ancora oggi mantiene la propria identità culturale che preserva conoscenze alimentari ataviche, arricchite, incrociate e rielaborate da tutte quelle contaminazioni di popoli che l’hanno dominata, o che sono solo passati come il vento sulla sua terra.

Pochi i documenti che testimoniano questa evoluzione, ma parecchi gli elementi che facilitano la ricostruzione di una cultura gastronomica che si caratterizza per la sua stagionalità, trasmessa oralmente nel tempo e che inizia a essere documentata solo nei primi anni del XX secolo”.

La Sardegna è una terra ricca e generosa, variegata nei terreni e nei suoli, come dimostrano i vari uvaggi autoctoni o importati che qui si ‘sardizzano’ negli aromi, ma altrettanto abbondante di tradizioni e usanze in cucina e a tavola che cambiano anche a pochi chilometri di distanza.

Una guida che rispecchia la geografia della Sardegna

La scelta autoriale è stata di identificare itinerari, da intraprendere, in base al tempo e alla passione di scoprire sapori e usanze, da nord a sud, da est a ovest. Uno degli obiettivi è stato quello di citare più borghi possibili – sono oltre 170 i comuni citati – rispettando i territori medievali dei giudicati, regioni e sub-regioni, oltre ai laghi, ai vulcani, alle pianure, alle colline e alle montagne, senza trascurare nuraghi e domus de janas.

È una guida che rispecchia la geografia della Sardegna, i suoi luoghi più conosciuti e quelli più reconditi, i suoi piatti quotidiani e quelli dei momenti solenni, gli scorci e i paesaggi creati dalla convivenza dell’uomo con la natura che qui più che altrove si ritrova incontrastata.

Quella che viene qui trattata è la tradizione e la sapienza che fanno della dieta sarda, secondo alcuni studi, insieme ad altri fattori, quali ambiente, socialità, stile di vita, parrebbe contribuire alla straordinaria longevità in alcune aree dell’Isola. Infine è importante sottolineare l’importanza che i sardi riservano all’ospitalità: un valore tramandato, sacro e inviolabile che si esprime in ogni gesto quotidiano e, magistralmente, in cucina.

Ornella D’Alessio

Grande viaggiatrice, scrive dal 1985 e molto prima ha cominciato a frequentare la Sardegna, sua terra di elezione. Autrice di guide di turismo e gastronomiche e di reportage dal mondo, nel corso degli anni ha collaborato con le principali riviste di viaggi italiane e internazionali. Affascinata dalla bellezza prepotente e dal calore della gente, negli anni, in ogni suo momento di riposo ha scelto la terra dei nuraghi, per ritemprarsi tra colori, profumi e sapori inimitabili.

La guida gastronomica della Sardegna

144 pagine, brossura

14,8×21 cm

18 euro

isbn: 978-88-99876-64-7

In tutte le librerie dal 30 giugno.

5 edizioni: inglese, francese, tedesca, spagnola

The Gastronomy Guide to Sardinia (978-88-99876-65-4)

Le Guide Gastronomique de la Sardaigne (978-88-99876-66-1)

Gastronomischer Reiseführer Für Sardinien (978-88-99876-67-8)

Guía Gastronómica De Cerdeña (978-88-99876-68-5)