Villanovaforru: al via domani (6 giugno) il festival Life After Oil

Al via domani (6 giugno) a Villanovaforru la decima edizione di Life After Oil,

festival di cinema su ambiente e diritti umani

Comincia martedì 6 giugno la decima edizione del Life After Oil International Film Festival, incentrato su opere che trattano temi ambientali e legati a diritti umani. L’inaugurazione è in programma alle 21 in piazza Costituzione a Villanovaforru, il paese della Marmilla che per il terzo anno consecutivo ospita la manifestazione, con i saluti del sindaco Maurizio Onnis e del direttore artistico Massimiliano Mazzotta.

A dare il via alle proiezioni il breve lavoro d’animazione israeliano “Us” di Nika Zhukova ed Eli Hofman che precede la proiezione del lungometraggio di finzione finlandese “Solar Wind Alley” sul tema dell’energia diretto da Anastasia Lobkovski. A seguire il primo intervento dell’attivista Alberto Peruffo nel suo spazio Positive Vibes, di circa cinque minuti, basato nella giornata inaugurale sulla parola antropocene: l’era che stiamo vivendo.

La serata prosegue con altri cortometraggi:

“Tria” di Giulia Grandinetti che porta lo spettatore in una Roma distopica dove per legge le famiglie immigrate non possono avere più di tre figli, “Pebble” di Karina Logothetis dagli Stati Uniti e il corto d’animazione “98M3” realizzato dal team francese composto da Juliette Costes, Mélanie Hyvert, Lisa Perez, Victoria Ward e Joanna Charpentier. Quest’ultima tra gli ospiti del festival, così come Aidana Baurjanqyzy che presenterà in chiusura di serata “Dad, Shall We Sing Something?”, corto kazako che tocca l’argomento della violenza domestica, dopo la proiezione di un altro breve lavoro: “In cinema” di Azamat Sharshenov, arrivato dal Kirghizistan, sul tema della disabilità.

Organizzatori e partners

Il festival è organizzato dall’associazione Life After Oil con il contributo di: Comune di Villanovaforru; Comune di Villanovaforru (SU); Comune di Ottana (NU); e il Comune di Pattada (SS); Fondazione di Sardegna; Medicina Democratica.

Il supporto di Fondazione Sardegna Film Commission; Por-Fesr Sardegna 2021-2027; Regione Autonoma della Sardegna; Repubblica Italiana; e Unione Europea.

Il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Ministero della Cultura; e Ministero per le disabilità.

In collaborazione con Almagro International Film Festival; Andaras Traveling Film Festival; Apostrophe Cultura e Spettacolo di Alberto Pisu; nonchè l’Associazione Pro Loco di Villanovaforru; Cinemare International Ocean Film Festival Kiel; Consulta Giovani di Villanovaforru; Cooperativa Servizi Sociali Capo d’Orlando; anche Emergency Gruppo di Sassari; Grandi Luci di Tony Grandi; Isde Medici per l’ambiente Sardegna e Italia Nostra. Si aggiungono anche Ipsar “G.B. Tuveri” di Villamar; Milano Film Network; inoltre Parco e Museo Genna Maria; Polisportiva Villanovaforru; Su Enau Associazione Culturale Gruppo Folk di Villanovaforru; Subiddanoesu Villanovaforru; nonchè Turismo in Marmilla Soc. Coop. Villanovaforru; infine WWF Sassari.

