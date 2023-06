Uffici flessibili e organizzazione del lavoro: il futuro tra qualità della vita, produttività e sostenibilità ambientale

Si terrà a Cagliari il 29 giugno il terzo appuntamento del road show promosso da BELL Flex che propone una nuova riflessione intorno alla cultura dei flexible office nel contesto locale.

È Cagliari, – città dove la qualità della vita sposa l’innegabile vantaggio offerto dal territorio,- la protagonista della terza tappa del road show dedicato alle tendenze socioculturali in atto nel mondo del lavoro organizzati presso i centri Regus gestiti da BELL Flex.

La divisione, dedicata al mondo dei flexible workspace di BELL Group, holding che si occupa di sviluppo e gestione immobiliare, è partner italiano di IWG (International Workplace Group); leader mondiale nelle soluzioni di lavoro ibrido e negli spazi di lavoro flessibile con 3500 centri nel mondo di cui 100 in Italia a marchio Regus, Spaces e Signature.

Lavoro ibrido e work-life balance

Lavoro ibrido e work-life balance sono priorità del nostro tempo, sia per i privati sia per le aziende che in questo modo possono attrarre nuovi talenti e valorizzare la relazione con i propri dipendenti.

Come cavalcano questo trend aziende e università nel contesto locale?

Se ne parlerà in occasione dell’incontro del 29 giugno alle ore 18:30 presso il Centro Regus Cagliari, in Via del Mercato Vecchio, 9/11, in un momento dedicato anche alle eccellenze del territorio sardo.

Incontro a Cagliari

L’incontro di Cagliari è la terza occasione di dibattito nell’ambito di un’indagine a più voci sull’evoluzione e trasformazione dei luoghi di lavoro:

uffici flessibili come nuova frontiera del work-life balance ma anche luoghi di aggregazione, di cultura, di nuova dimensione delle aziende.

L’evento si inserisce nel palinsesto di appuntamenti iniziati a Varese lo scorso febbraio, a cui è seguito quello di Como ad aprile. Prossima e ultima tappa a Trieste, in autunno.

Una serie di incontri nati per portare la cultura dei flexible office oltre le mura che li ospitano. E oltre le metropoli, –

perché oggi più che mai sono le città secondarie, proprio come il capoluogo sardo, da sempre incubatore di innovazione, – a trovare in questo modello occasioni di crescita. I dati confermano che sempre più aziende sono diventate consapevoli dei benefici economici e sociali derivanti dal lavoro ibrido. Un modello in grado di generare risparmi sostanziali per la società e i suoi dipendenti, al di là delle dimensioni aziendali.

BELL Flex, guidata dal CEO Luigi Summa, si fa così ancora una volta portavoce della volontà e necessità di ripensare gli spazi e le modalità di lavoro. Una trasformazione in atto, oggi sempre più stringente, dove smart, remote e flexible sono i paradigmi di riferimento: concetti chiave che guidano la catena immobiliare nella ricerca e nella creazione di nuovi ambienti di lavoro all’avanguardia.

Diverse le personalità chiamate a riflettere sull’evoluzione degli spazi di lavoro

Insieme a Cesare Lanati, CEO di BELL Group che aprirà la tavola rotonda, interverranno il 29 giugno:

Mauro Mordini, country manager Italy e Malta di IWC plc; Alessandra Barlini, Responsabile d’impatto Operàri, società benefit che promuove e progetta insieme alle aziende clienti processi di buona governance e innovazione orientati alla sostenibilità; Giuseppe Cammarota, responsabile del Settore organi e organismi, performance, società partecipate, servizi e-learning e lavoro agile dell’Università di Cagliari; Mauro Coni, professore associato di Ingegneria Civile ed Architettura dell’Università di Cagliari; Laura Pala, co-Founder & CEO di Rainapp, startup innovativa a vocazione sociale e junior spin-off dell’Università di Cagliari; Nicoletta Pala, Gruppo Giovani Confindustria Sardegna Meridionale – AD Audarya Srl.

A moderare il dibattito sarà Paola Dezza, vicecaporedattrice del Lunedì e responsabile del settore Real Estate per tutto il gruppo Il Sole24 Ore.

BELL Flex e IWG: l’ufficio del futuro è oggi

La partnership tra BELL Group – realtà da sempre ispirata da un concetto di innovazione a 360° – e IWG è nata per sviluppare una rete capillare sul territorio nazionale di spazi di lavoro flessibili, oltre le grandi metropoli.

Cesare Lanati, CEO di BELL Group commenta: “Gli accordi con realtà internazionali come IWG supportano la nostra organizzazione nel processo di crescita e, nello specifico, ci offrono l’occasione di interpretare al meglio la nostra mission: essere a 360° una società di servizi nel mondo immobiliare.

Obiettivo della partnership con IWG è la costruzione di spazi di lavoro innovativi, adeguati alle necessità della vita contemporanea, uffici moderni e flessibili da vivere a tutto tondo. Strategica è l’unione della potente capillarità internazionale di IWG con la solida esperienza nel mondo del Real Estate e la sinergia delle divisioni del nostro gruppo per favorire anche in Italia un processo ormai in atto che la pandemia ha contribuito ad accelerare”.

“Una partnership per noi rilevante quella con BELL Group. Un accordo che risponde alla domanda senza precedenti da parte di aziende di tutte le dimensioni e di lavoratori alla ricerca di soluzioni di lavoro ibride, anche al di fuori delle città metropolitane e che ci permette di incrementare la nostra presenza sempre più capillare sul territorio italiano”, aggiunge Mauro Mordini, Country Manager per l’Italia del Gruppo IWG.

Dodici le aperture totali, in altrettante città extraurbane, previste entro i prossimi cinque anni

Di queste, sono tre i centri già gestiti da BELL Flex:

Cagliari, Trieste e Varese; oltre a quello di Como, primo sviluppo diretto interamente curato da BELL Flex e inaugurato ad aprile 2023.

Soluzioni al passo con i tempi, ideali per soddisfare le esigenze di liberi professionisti, start-up, realtà innovative così come di aziende consolidate, italiane ed estere, che sentono il bisogno di riorganizzare le proprie risorse.

Preciso l’obiettivo: rispondere alle nuove sfide del mondo del lavoro attraverso strutture a rete, periferiche rispetto all’hub centrale solitamente ubicato nei grandi centri cittadini. Una scelta sempre più adottata dalle grandi aziende che vogliono offrire un’esperienza di lavoro più vicina al benessere dei propri dipendenti o da chi, come per il territorio sardo, mantiene una doppia sede ampliandosi anche sulla penisola. Ancor più in questi casi, entrare in una rete di spazi di lavoro flessibile, favorisce la scalabilità senza il peso di contratti e lungaggini amministrative.

Benessere individuale e collettivo, a vantaggio di work-life balance e sostenibilità: meno mezzi e persone in viaggio, meno tempo perso in spostamenti, più concentrazione e dedizione al lavoro.

Ma anche più benessere per il territorio

Ecco, infatti, che la creazione in città secondarie di spazi adattabili alle necessità dell’utente fa emergere bisogni esistenti e nuove tendenze lavorative. Spazi che possono rivitalizzare anche intere aree di città grazie alla domanda di servizi da parte dei nuovi utenti. L’ultimo triennio ha cambiato per sempre la quotidianità di vita e lavoro e ha permesso di testare nuove modalità di impiego del proprio tempo. Un new normal che si sta diffondendo su tutto il territorio italiano; una presa di coscienza collettiva della necessità di integrare nuovi modelli nello sviluppo aziendale e personale. Importanti anche i risvolti sul mondo real estate, sia dal lato degli investimenti immobiliari sia da quello delle riqualificazioni di edifici; e in senso più ampio di rigenerazione e promozione dei territori locali.

Il centro Regus Cagliari – Carlo Felice rappresenta al meglio il concetto alla base dei centri BELL Flex concepiti non solo come spazi di lavoro innovativi ma pensati per essere veri e propri luoghi aperti alla città; ideali per ogni tipo di evento grazie alla sinergia con BELL Events:

la divisione specializzata in servizi di ideazione, progettazione e coordinamento di eventi, sia privati che aziendali che ha rafforzato il proprio know-how grazie all’esperienza di Spazio Parco Milano, la location del gruppo ubicata in un affascinante contesto alle porte di Milano.

