Nel videoclip di “Just It” gli AliC’è si ispirano alle pubblicità della TV commerciale

Il brano su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 26 maggio

advertisement

Nel videoclip di “Just It” gli AliC’è si ispirano alle pubblicità della TV commerciale

LeindieMusic/Artist First presentano il videoclip di JUST IT, ultimo singolo degli AliC’è uscito su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 26 maggio. Un brano ironico, dal piglio vivace in cui emergono sonorità più indie-pop pur mantenendo il taglio cantautorale che ha sempre contraddistinto il duo pugliese. Il lancio del brano è stato preceduto dalla pubblicazione di misteriosi screenshot nelle stories di tanti amici.

JUST IT, il nuovo singolo di AliC’è, è uno spaccato della società contemporanea sempre più pigra e solitaria.

Un servizio di consegna a domicilio come pretesto per spettacolarizzare i rapporti umani e i sentimenti della generazione 2.0

La pubblicità è la chiave con cui AliC’è declina lo smarrimento della generazione post-Covid. Il mood del video, scritto da Vladimir Costabile e dai giovani studenti del corso di Regia dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Bruna Tallarico e Loris Loreti, richiama il linguaggio pubblicitario italiano degli anni ’80.

“Abbiamo rimesso in scena i classici cliché della pubblicità della prima fase della televisione commerciale, quando eravamo alla ricerca del nuovo linguaggio e cercavamo di allontanarci, con goffi tentativi, dallo storico Carosello” – Bruna Tallarico e Loris Loreti.

In casa vediamo Rosita e Nicola, i protagonisti: sono una giovane coppia in crisi e mentre Nicola dorme sul divano, Rosita fa zapping alla televisione e presa dalla monotonia e dalla noia decide di togliersi il pigiama, vestirsi e uscire con in mano le patatine restanti da una cena d’asporto. Il videoclip racconta la storia della canzone stessa però inserendo i protagonisti in un contesto irreale: le pubblicità sono interpretate dagli stessi protagonisti.

Il gioco creato, tra effetti di planar tracking e Green screen, portano lo spettatore in un piano onirico in cui le diverse linee temporali si incrociano e si scontrano. Il lavoro di Michel Gondry, rimane da ispirazione per la realizzazione del video.

Credits

Artista: AliC’è

Autori: Nicola Radogna / Rosita Cannito

Compositori: Nicola Radogna / Rosita Cannito

Basso: Francesco De Pasquale

Produzione Artistica: AliC’è / Vladimir “KayaDub” Costabile

Producer: Fiorenza Vigilante

Mixing & Mastering: Vladimir “KayaDub” Costabile, presso Kaya Studio

Copertina: RCHOMEmade

Foto: Alessandro Baldassarre x Horizon Studio

Sceneggiatura e Regia: Vladimir “KayaDub” Costabile, Bruna Tallarico, Loris Loreti

Montaggio: Vladimir “KayaDub” Costabile, Bruna Tallarico

Segretaria d’edizione: Bruna Tallarico

Riprese: Alessandro Baldassare per Horizon Studio

Foto Shooting: Alessandro Baldassare per Horizon Studio

Location Shooting: Art Cafè (Casamassima), Fonart (Casamassima), Kaisen Sushi (Casamassima), Forno a legna da Mimmo (Casamassima), Ristorante Pizzeria “Mamma Richetta” (Casamassima)

Chi sono gli AliC’è?

“Ci svegliamo presto, dormiamo male, sogniamo canzoni che poi diventano realtà. Scriviamo testi rigorosamente con una bic nera e li suoniamo con una vecchia chitarra quasi sempre scordata, in attesa che il sushi sotto casa apra alle 20.00”.

Gli AliC’è, duo musicale pugliese composto da Nicola Radogna e Rosita Cannito, nasce alla fine del 2019. Portano avanti un progetto di musica inedita di cui sono autori di testi e musica. Il loro genere indie-pop tende ad avere sonorità semplici ma allo stesso tempo ricercate, in linea con l’essenza primaria del progetto: veridicità, chiarezza e cuore.

A Gennaio 2021, gli AliC’è firmano con l’etichetta romana LeIndieMusic. Il 12 Febbraio è fuori il loro primo singolo “Radio Rivoluzione”.

Il video ufficiale finisce in anteprima nazionale su L’Espresso.

Il 9 Aprile pubblicano il loro secondo singolo “Fotografia” che vanta l’inserimento nel bollettino di “Rockit.it” tra le migliori uscite della settimana

Dal 20 Luglio 2021 è disponibile su tutti i digital store il nuovo singolo “Nella Testa”, che attira l’attenzione della Gazzetta del Mezzogiorno. Nello stesso anno sono Finalisti del Premio “ContestoIndie”.

Sono tra gli 8 finalisti del Premio nazionale “Musica Contro Le Mafie”, aggiudicandosi il Premio ACEP/UNEMIA e il Premio MUSA FACTORY. Ottengono così una borsa di studio e la possibilità di esibirsi a Casa Sanremo durante i giorni del Festival.

Anche “Le chiavi di casa”, brano scritto durante la residenza a Cosenza per il concorso Musica contro le mafie, si fa notare e anche questa volta gli AliC’è finiscono tra le migliori uscite della settimana di “Rockit.it”.

A gennaio 2022, sono vincitori del Contest “Canzoni Contro La Paura”, con il brano Fotografia.

Il primo maggio 2022, il duo si esibisce in Piazza Castello a Conversano, in quanto finalisti del concorso “Conversano Music Festival – CMF”.

La collaborazione con Musa Factory prosegue con il nuovo singolo “Sigarette”.

Vincitori del terzo posto per il premio nazionale musica d’autore “Mimmo Bucci” XXIII edizione, tenutasi presso il teatro Petruzzelli di Bari.

Il 01 Aprile 2023 gli AliC’è sono protagonisti del Music Show esibendosi con due brani durante il match Bari – Benevento presso lo Stadio San Nicola di Bari.

Il 15 Aprile 2023 tengono un concerto per Sofar Sound a Udine.

Per altre notizie simili clicca qui: Artisti e musica al Bolgia Summer Garden di Bergamo