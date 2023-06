Sotto questo Cielo, Stagione di teatro all’aperto a La Vetreria di Pirri

Cada Die Teatro prosegue il suo cammino SOTTO QUESTO CIELO, la stagione di teatro all’aperto organizzata dalla storica compagnia cagliaritana. Venerdì 23 giugno nella Corte de La Vetreria di Pirri è in programma, alle 21.15, la serata a sostegno dell’Associazione Los Quinchos e dei bambini di strada del Nicaragua, ¡QUÉ VIVAN LOS QUINCHOS!

Nutrita la schiera degli ospiti, artisti, attori e musicisti che interverranno per sostenere un progetto nato dalla tenacia e dall’entusiasmo di Zelinda Roccia, insegnante di Lettere di Siniscola che, dopo aver dato vita con il gruppo fondatore al Cada Die Teatro nel 1982, ha lasciato sia la scuola che il teatro per dedicare la sua vita a salvare il maggior numero possibile di bimbi abbandonati e maltrattati, quasi sempre tossicodipendenti, che vagavano nei quartieri più poveri di Managua.

Sul palco si avvicenderanno Elio Turno Arthemalle, Banda sbandati, Giancarlo Biffi; Cuncordia a Launeddas, Alessandro Lay; Alessandro Mascia, Mauro Mou, Pierpaolo Piludu, Silvestro Ziccardi, con gli interventi musicali diKento e Willy Valanga.

Il progetto Los Quinchos è nato 32 anni fa da un sogno di Zelinda Roccia. L’associazione prosegue, nonostante tutto, con forza e volontà la sua opera: è una realtà ben radicata in Nicaragua, dove bambini e bambine vengono amorevolmente accolti, curati e inseriti nelle scuole pubbliche.

Los Quinchos

L’incasso della serata, interamente devoluto all’associazione, contribuirà a fare in modo che los quinchos possano continuare a studiare; molti hanno completato gli studi di formazione, alcuni si sono laureati, alcuni lavorano come operatori all’interno del progetto – a giocare, ad apprendere arti e mestieri, a suonare nella loro banda, a presentare spettacoli circensi e di danza, a vivere in un ambiente sicuro, lontano dai pericoli della vita di strada.

In questi anni, rispetto al passato, il Nicaragua si è ulteriormente impoverito per la disastrosa situazione economica e politica. Dal 2018, anno delle proteste del popolo contro l’aumento delle tasse, il Governo si è fatto sempre più oppressivo con l’eliminazione delle libertà di stampa e di riunione, la persecuzione dei dissidenti, la chiusura di molte ONG, la carcerazione o l’espulsione dal Paese di molti sacerdoti cattolici, fino alla rottura dei rapporti col Vaticano, dopo che Papa Francesco ha equiparato il comportamento del Presidente Ortega a quello di un dittatore.

La rassegna “Sotto questo cielo” è organizzata dal Cada Die Teatro con il sostegno del MiC (Ministero della Cultura); della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura), del Comune di Cagliari; della Città Metropolitana di Cagliari e della Municipalità di Pirri.

Info e prenotazioni

Tel. 328 2553721 – 070 5688072 – biglietteria@cadadieteatro.com

Apertura biglietteria un’ora prima dell’inizio degli spettacoli

La Vetreria, via Italia 63, Pirri – Cagliari

Biglietto: € 8 – ridotto € 5 *

* under 26, over 65, residenti a Pirri, operatori, studenti universitari, soci Anpi