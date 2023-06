Le Ragazze Terribili in collaborazione con Fondazione Alghero presentano: NICCOLÒ FABI SoloTour Estate 2023 ad Alghero.

Domani, giovedì 22 giugno 2023 / h 21 / Largo Lo Quarter. Anteprima della 25^ edizione del Festival ABBABULA inserito nel programma ufficiale della “Festa della Musica 2023” di Alghero

Niccolò Fabi è pronto a salire sul palcoscenico di Alghero per festeggiare i 25 anni del festival ABBABULA. Sarà questa la grande anteprima del Festival, grande evento dell’estate algherese organizzato da Le Ragazze Terribili in collaborazione con la Fondazione Alghero e inserito nel programma 2023 della 29^ “Festa della Musica Italia” che quest’anno ha anche la città di Alghero tra le sue protagoniste.

Per celebrare l’inizio dell’estate e unirsi ai festeggiamenti voluti dal Ministero per la Festa Europea della Musica, domani – giovedì 22 giugno alle ore 21 – il palco de Lo Quarter ospiterà Niccolò Fabi, uno dei cantautori più amati dalla platea italiana, chiamato a portare in scena il suo atteso e coinvolgente “Niccolò Fabi SoloTour Estate 2023″.

Niccolò Fabi, autore di piccoli capolavori d’emozione come “Ecco” e “Solo un uomo“, “Elementare“, “Capelli“, “Vento d‘Estate” e “Lontano da Me” torna sul palcoscenico, torna in Sardegna e lo fa in versione “solo” con tutto il cuore e l’energia di un artista che ha saputo negli anni costruire un rapporto speciale con il pubblico, un rapporto di reciproca fiducia, basata su melodie avvolgenti, testi chiari ed una efficace miscela di parole e note che lascia ampio spazio all’immaginazione, ma non lascia indifferenti. Mai.

advertisement

Biglietti disponibili presso la sede delle Ragazze Terribili in via Roma 144 a Sassari e presso l’Atelier#3 in via Carlo Alberto 84 ad Alghero, oltre che sul circuito online TicketOne. Posto unico, 23 euro.

Bio Niccolò Fabi

Dal 1997 ad oggi costruisce un percorso incentrato sulla ricerca della libertà espressiva, restando sempre fedele al richiamo artistico e all’urgenza creativa. La sua carriera testimonia l’evoluzione di un uomo e di un artista che ha deciso di immergersi nelle canzoni, portandole alla loro essenza, senza smettere mai di sperimentare e ricercare nuove sonorità.

Grazie a più di 90 tracce incise, 9 dischi registrati in studio, 2 raccolte ufficiali; 1 progetto sperimentale portato in scena come produttore; 1 disco di inediti realizzato con la super band FabiSilvestriGazzè; 2 Targhe Tenco ricevute entrambe per il “Miglior Disco in Assoluto”. Dopo 25 anni di musica Niccolò Fabi oggi è considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Nel suo percorso artistico tanta musica, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente a un sound d’oltreoceano.

Cantautore, produttore e polistrumentista, negli anni ha continuato a lavorare sul rapporto tra parole e musica; sia in termini performativi (con appuntamenti all’interno di rassegne culturali); sia in chiave formativa (dopo una lunga docenza presso la scuola Officina delle arti Pierpaolo Pasolini; è appena diventato Responsabile della Sezione Canzone della stessa).