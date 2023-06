Polizia di Stato: Carbonia, 35enne sottoposto agli arresti domiciliari, arrestato per evasione

advertisement

Nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza, a Carbonia la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 35 anni

La Polizia di Stato a Carbonia ha arrestato un uomo di 35 anni per il reato di evasione. L’uomo doveva infatti trovarsi agli arresti domiciliari.

Durante la nottata di ieri 23 giugno, gli Agenti del Commissariato di Carbonia hanno riconosciuto ed individuato il predetto. Lo avevano arrestato in flagranza qualche giorno prima per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Per tale motivo gli avevano dato gli arresti domiciliari.

L’uomo percorreva le vie del centro di Carbonia a bordo di un monopattino. La Polizia lo ha trovato e lo ha accompagnato presso gli Uffici del Commissariato e tratto in arresto per evasione.

I fatti accertati dagli investigatori della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P. nell’udienza tenutasi nella giornata di ieri 23 giugno. Durante tale giornata hanno convalidato l’arresto e hanno disposto a suo carico la misura degli arresti domiciliari, fino della prossima udienza dibattimentale che si terrà il 27 giugno p.v.

Per altre notizie di cronaca clicca qui.