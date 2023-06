Open Skiff, quinta regata nazionale: i risultati della prima giornata

Pietro Dedoni, Brazle Ewan e Mavier Santos Ceccarelli subito al comando

Prime prove con vento moderato da sud per i giovani atleti della classe Open Skiff che, dopo due giornate di allenamento, si sono sfidati nelle acque del Poetto di Cagliari per la quinta regata nazionale organizzata dal Windsurfing Club Cagliari, in collaborazione con Federazione Italiana Vela e Open Skiff Italia.

Nella categoria under 12, dopo appena due prove, è in testa Pietro Dedoni del Windsurfing Club Cagliari, premiato dalla costanza (due secondi posti). Alle sue spalle, a sole due lunghezze di distacco, figurano Lapo Manigrasso (Circolo della vela Talamone) e Manuel Albanese (Lega Navale Italiana di Taranto).

Nella categoria under 15, che è riuscita a completare tre prove, domina il neo-zelandese Brazle Ewan (primo con otto punti di distacco). Secondo Gianluca Pilia del Circolo Nautico Arbatax. Solo sesto Enrico Loi, finito nelle retrovie nella terza prova dopo un inizio più che soddisfacente.

Tra gli under 17, dopo tre prove, Mavier Santos Ceccarelli (Club velico Castiglionese) guarda tutti dall’alto in basso in classifica generale. A un solo punto di distanza Michele Lavorato, della Lega Navale Italiana del Sulcis.

