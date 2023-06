Nuovi stipendi e assunzioni nei comuni

Mentre anche a livello regionale ferve il confronto sulla equiparazione dello stato giuridico ed economico dei dipendenti degli enti locali a quelli della Regione, va avanti nei Comuni l’applicazione del contratto nazionale di lavoro con le novità dettate dalla conversione in legge del DL n.44/2023 sulle pubbliche amministrazioni.

Su iniziativa dell’ASEL Sardegna, l’Associazione regionale dei Comuni Sardi è in programma a Cagliari mercoledì 5 luglio un apposito Seminario che tratterà tutte le regole e le implicazioni della normativa intervenuta che va dalle regole sui concorsi e le assunzioni alle stabilizzazioni, sul contratto decentrato, sulle progressioni economiche, sulle progressioni verticali speciali e ordinarie, sulle indennità e, infine, sulla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata. Introdotto dal Presidente di ASEL Sardegna Dr. Rodolfo Cancedda, il Seminario si terrà a Cagliari e avrà come docente il Dottor Arturo Bianco, noto esperto a livello nazionale di contrattualistica pubblica.

Il Programma completo ed il modulo di adesione al seminario sono pubblicati sul sito dell’ASEL www.aselsardegna.it

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’ASEL Sardegna Tel. 070/42233 – 349.7027578 – mail: asel@aselsardegna.it

Cagliari 27 Giugno 2023

