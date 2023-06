A Bolzano riapre una nuova sala scommesse

Si riaccendono le insegne in via Lancia: lunedì scorso ha inaugurato “Terrybell”, oltre 150 metri dedicati al mondo dello sport

Al civico 8h di via Lancia, nella zona artigianale di Bolzano (a pochi passi dal centro commerciale Twenty), ha inaugurato lunedì scorso “Terrybell”; il nuovo centro di scommesse sportive con sala videolottery e slot. Nata dalle ceneri di una vecchia sala, il nuovo punto scommesse – oltre 150 metri quadrati di area giochi completamente rinnovata – è divisa in due parti:

da un lato la zona scommesse con i “prenotatori”, i selfie-corner per le giocate live, una sala tv con maxi-schermi ed un fornitissimo american-bar; e dall’altra un’area dedicata alle slot e video-lottery con i terminali più evoluti del momento.

Nella struttura – facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (davanti al locale c’è la fermata della linea 37) – è stato ricavato anche un elegante soppalco in cui si potranno seguire in tutta tranquillità tutte le partite e gli eventi sportivi in diretta sorseggiando uno dei tanti drink della cocktail-list. L’area è completata da una zona all’aperto, un dehor vista monti per godersi un po’ di refrigerio durante le giornate d’estate.

La nuova sala “Terrybell” sarà aperta tutti i giorni con orario continuato dalle 10 del mattino a mezzanotte: “Non siamo banalmente una sala giochi – spiegano i titolari – ma vogliamo diventare un punto di aggregazione per i grandi appassionati di sport.

Nei nostri schermi, grazie a Sky e Dazn, si potranno vedere 14 ore al giorno tutte le più importanti partite del calcio italiano ed internazionale, ma anche le corse ippiche, il calcio virtuale e tutto lo scibile dello sport mondiale”.