Le performance dell’adattamento televisivo di “Fallout”: il Report JustWatch

Le ultime novità di JustWatch riguardano programmi TV basati su videogiochi popolari. Amazon Prime è l’ultima piattaforma di streaming ad aver avuto successo con “Fallout”, la loro ultima produzione e una delle uscite più attese del 2024. JustWatch ha analizzato come la nuova serie tv se la cava con adattamenti simili.

Gli sviluppi rilevanti per questo rapporto includono l’uscita di “Fallout” da parte di Amazon, così come il successo travolgente di HBO Max, “The Last of Us“, e “Halo” di Paramount.

Approfondimenti chiave

Tutti e 3 gli adattamenti hanno punteggi IMDb superiori a 7, anche se variano nel successo della prima settimana.

Anche se “The Last of Us” è stato un successo travolgente, “Fallout” è comunque riuscito a dominare il mercato globale durante la sua prima settimana di disponibilità.

Anche se “Fallout” è più popolare, “The Last of Us” ha una valutazione più alta su IMDb.

Report JustWatch

JustWatch ha creato questo rapporto estraendo i dati della settimana successiva all’uscita di “Fallout” e confrontandoli con altri titoli di adattamento di videogiochi con temi simili.

I grafici di streaming JustWatch vengono calcolati in base all’attività dell’utente, tra cui: fare clic su un’offerta di streaming, aggiungere un titolo a una lista di controllo e contrassegnare un titolo come “visto”. Questi dati vengono raccolti da più di 40 milioni di appassionati di film e programmi TV al mese. Viene aggiornato quotidianamente per 140 paesi e 4.500 servizi di streaming.