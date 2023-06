Matrimonio in Sardegna, Osservatorio ProntoPro: sì alle cerimonie in spiaggia e con oltre 100 ospiti

Si è ufficialmente aperta la stagione dei matrimoni e, dopo un triennio difficile a causa della pandemia, gli italiani tornano a organizzare le loro cerimonie in grande stile e a investire sui banchetti nuziali. È quanto emerge dall’Osservatorio Matrimoni 2023 di ProntoPro, il marketplace di riferimento per i servizi professionali che mette in contatto domanda e offerta, che nei primi mesi del 2023 (tra gennaio e aprile) ha registrato a livello nazionale un +80% di richieste per servizi legati al matrimonio rispetto allo stesso periodo del 2022.

Matrimonio in Sardegna: ok, il prezzo è giusto?

Dando uno sguardo al budget stanziato per sposarsi, in Sardegna quasi 3 coppie su 4 (73%) si orientano per il 2023 su un matrimonio “Standard” con un prezzo, come svela ProntoPro.it che ha studiato i preventivi stilati ​negli ultimi 12 mesi dai professionisti del settore,​ che si aggira sui 20.000 euro, considerando all’incirca 100 invitati e i costi di tutti i professionisti che contribuiscono all’organizzazione della giornata​, ​come wedding planner, catering, fiorista, fotografi e videomaker, DJ e gruppi musicali (escludendo i costi degli abiti degli sposi, delle partecipazioni e delle bomboniere).

Il restante 27% delle coppie sarde opterebbe per una cerimonia “Essenziale”​, che oggi ha un prezzo stimato tra i 10.000 e i 13.000 euro, con una percentuale più alta rispetto alla media nazionale (21%).

Invitati: 4 coppie su 10 con più di 100 ospiti al matrimonio

Guardando i dati sul numero degli ospiti, oggi in Italia quasi 1 coppia su 2 (47%) invita tra le 50 e le 100 persone, una tendenza in crescita di 11 punti percentuali rispetto al pre-pandemia. In Sardegna nel 36% dei casi si sceglie una lista ospiti tra i 50 e i 100 invitati e nel 20% si prediligono matrimoni intimi con meno di 50 invitati. Tuttavia, la maggioranza (43%) opta per festeggiamenti con più di 100 partecipanti tra amici e parenti. In particolare, nel 19% dei casi si resta tra i 100 e i 150. Alta anche la percentuale di coppie con 150-200 ospiti (17% contro la media nazionale del 2%); un 7% infine avrà più di 200 invitati al banchetto nuziale (media italiana al 3%).

Se si analizzano, invece, i dati relativi ai servizi più richiesti, ProntoPro rivela che in questa regione i futuri sposi ricercano soprattutto il Fotografo, il Wedding planner e la Location per il matrimonio.

Tra civile e religioso: il rito in Sardegna

In Italia, tra chi cerca online i migliori fornitori per l’organizzazione del proprio matrimonio, è cresciuto negli ultimi anni il rito civile (con le domande passate dal 29% del 2019 al 44% del 2023), mentre è calato, invece, il matrimonio in chiesa: dal 64% del 2019 si passa al 43% del 2023. Esiste anche una fetta di coppie che opta per la cerimonia simbolica (il 13% nel 2023), che permette di scegliere location, celebrante, testo della celebrazione, ma che non ha alcun valore ufficiale.

Le coppie, in Sardegna, si dividono tra rito civile (47%) e religioso (47%), mentre la cerimonia simbolica viene scelta dal restante 6%.

In Sardegna ci si sposa con i piedi nella sabbia

In base alle richieste raccolte nel 2023 in tutta Italia, secondo ProntoPro gli sposi si orientano soprattutto su un matrimonio tradizionale (30%), seguito da quello romantico/fiabesco (22%).

Nonostante un 31% di sposi e spose mantenga la tradizione, In Sardegna una coppia su cinque (20%) opta per il rito in spiaggia, valorizzando i tanti luoghi naturali offerti dall’isola: si tratta della percentuale più alta in Italia (dove la media è del 12%).

Sul luogo del ricevimento, nella regione sarda le coppie si orientano soprattutto sul ristorante (35%), superando ampiamente la media italiana (22%).

