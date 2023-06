Scattare foto con lo smartphone per imparare a scuola il valore del riciclo degli imballaggi in acciaio

Premiati i vincitori del progetto RiciClick promosso da RICREA:

al secondo posto Alice Masala della Classe I H della Scuola secondaria di primo grado Antonio Cima di Cagliari.

advertisement

Scattare foto con lo smartphone per imparare a scuola il valore del riciclo degli imballaggi in acciaio

Milano, 8 giugno 2023 – RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio che fa parte del sistema CONAI, continua a investire sui giovani con il progetto di educazione ambientale RiciClick.

Patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica e incluso nel piano RiGenerazione Scuola del Ministero dell’Istruzione, è un contest fotografico attinente al tema “MI RIFIUTO!“, rivolto ai ragazzi delle scuole medie; che ha il duplice obiettivo di:

rivelare i trucchi per scattare bellissime foto con lo smartphone; insegnare loro a non disperdere nell’ambiente gli imballaggi usati d’acciaio, facendo una corretta raccolta differenziata.

A conclusione dell’iniziativa, la giuria ha premiato come seconda classificata Alice Masala della Classe I H della Scuola secondaria di primo grado Antonio Cima di Cagliari dell’Istituto Comprensivo Statale Santa Caterina di Cagliari per la fotografia “Si ricicla col cuore”. Altri due studenti dell’Istituto cagliaritano hanno ricevuto una menzione speciale da parte della giuria: Elio Maria Conese e Giorgia Usai.

RiciClick

“RiciClick è un progetto molto importante, che ci aiuta a raccontare a bambini e ragazzi, grazie al prezioso supporto degli insegnanti, l’importanza della corretta raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, come scatolette, bombolette, barattoli, latte, fusti e tappi corona.

Per promuovere la cultura del riciclo è infatti fondamentale fare leva su di loro in quanto vero motore del cambiamento –

commenta Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di RICREA -.

Attraverso questa iniziativa invitiamo gli alunni a utilizzare il proprio smartphone per realizzare scatti fotografici; spiegando in modo efficace e divertente che l’acciaio è un metallo che si ricicla al 100% e all’infinito, per rinascere sotto nuove forme. Una vera risorsa se viene conferito correttamente nel contenitore per la raccolta dei metalli”.

RICREA premierà le classi con una gift card per l’acquisto di materiale didattico, mentre i giovani fotografi vincitori riceveranno un trofeo individuale con la riproduzione della propria foto su una lastra d’acciaio. I loro lavori e quelli selezionati dalla giuria con una menzione speciale saranno poi raccolti in una pubblicazione cartacea che verrà regalata alle loro classi.