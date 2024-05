Gianfranco Damiani Candidato per il Partito Repubblicano Italiano alla circoscrizione “isole” per le elezioni Europee 2024

Gianfranco Damiani Candidato per il Partito Repubblicano Italiano alla circoscrizione “isole” per le elezioni Europee 2024 – Il Partito Repubblicano Italiano è fiero di presentare il suo candidato alla circoscrizione “isole” per le Elezioni Europee 2024. Gianfranco Damiani è un Ingegnere che ha maturato una vasta esperienza nel mondo delle telecomunicazioni, dell’informatica, dei pagamenti elettronici, della consulenza direzionale, della mobilità e della ricerca.

Damiani ha dedicato gli ultimi anni della sua carriera al mondo della sostenibilità ambientale, partecipando alla scrittura di norme e leggi, nazionali e regionali, sul turismo lento, culturale ed esperenziale, in particolare sulle ferrovie storiche. Come Portavoce ALTURS, rappresenta un’Alleanza nata a livello regionale con il patrocinio delle rappresentanze locali di Federparchi, Italia Nostra, LIPU, Slow Food e Touring Club d’Italia, per lo sviluppo di un Turismo responsabile e sostenibile in Sardegna.

Con la sua candidatura alle Elezioni Europee 2024 mira a partecipare attivamente presso il Parlamento Europeo, alla normazione democratica dell’impatto che la transizione energetica può avere sull’identità dei luoghi e sulla qualità della vita delle popolazioni. La sua esperienza nel settore della sostenibilità ambientale e turismo responsabile lo rende il candidato ideale per rappresentare la circoscrizione “isole” nel Parlamento Europeo.

La lista con cui si presenta, “Siamo Europei”, Renew Europe, rappresenta i valori della sostenibilità, dell’innovazione e della democrazia. Damiani si impegna a portare avanti questi valori per contribuire a creare un futuro migliore per le Isole italiane e l’intera Europa.

Il Partito Repubblicano Italiano è convinto che la candidatura di Gianfranco Damiani rappresenti un’opportunità unica per la Sardegna di avere un rappresentante competente, appassionato e impegnato per il futuro dell’ambiente e del turismo nelle nostre isole ed in Europa.