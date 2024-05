Promosso a pieni voti il primo weekend della Sagra della Valtellina a Peschiera Borromeo

Molto apprezzati i piatti e prodotti gastronomici, in un clima di festacomunitaria, e l’esperienza a cavallo, con la monta per i più piccolie i giri in carrozza

6 maggio 2024, Peschiera Borromeo (Milano) – È terminato il primo

weekend della Sagra della Valtellina a Peschiera Borromeo (Milano). Il

bilancio è estremamente positivo: le migliaia di persone intervenute

tra venerdì e domenica, provenienti da tutto il territorio del

Sudmilano e anche dalle altre province della Lombardia, hanno potuto

assaporare eccellenze gastronomiche uniche ma soprattutto riscoprire

l’atmosfera conviviale che si respirava nelle feste cittadine del

passato. L’evento è stato arricchito dall’esperienza a cavallo, un

servizio che ha coinvolto grandi e piccini con la monta sul cavallo e il

trucca bimbi a tema (con foto ricordo da conservare) e giri in carrozza,

in tutta sicurezza.

«La prima parte della nostra manifestazione ha riscosso un grande

successo – racconta Alessandro Fico, specializzato nell’organizzazione

di grandi eventi gastronomici -. Sono tante le attestazioni di stima

ricevute. Continueremo a impegnarci con la stessa energia per la seconda

parte della Sagra della Valtellina, in programma il 10-11-12 maggio in

Via Filzi/Via Matteotti (Parco Borromeo). L’obiettivo perseguito è

sempre duplice: far conoscere l’identità di un territorio che vanta

bellezze paesaggistiche ed eccellenze enogastronomiche e creare

un’occasione di ritrovo a livello comunitario, dove familiari, parenti

e amici possano trascorrere delle ore in allegria».

I tantissimi avventori accorsi per partecipare alla Sagra della

Valtellina hanno colto la possibilità di riunirsi attorno a un tavolo

insieme ai propri cari, degustando le specialità peculiari di un

territorio, (quello alpino che si estende nella provincia di Sondrio, e

comprende sia Valtellina che Valchiavenna) che ha molto da offrire

nell’ambito culinario. E infatti alla festa hanno regnato i prodotti

tipici della zona, marchiati D.O.P., D.O.C.G. o D.O.C., declinati in

ricette gustose. Tra queste le più note: i pizzoccheri e gli sciatt. Da

accompagnare ad antipasti prelibati come la slinzega di cervo marinata,

gli involtini o il carpaccio di bresaola, e secondi di carne come il

cervo in salmì accompagnato con il purè o lo stufato di manzo. In

menù anche altre tipicità: salumi e formaggi, vini, dolci (torta

fioretto, bisciola e torta di noci engadinese).

La Sagra della Valtellina, con il patrocinio e il beneficio economico

del Comune di Peschiera Borromeo, è a ingresso gratuito e apre il

venerdì sera, per poi proseguire sabato e domenica sia a pranzo che a

cena (orari dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 24:00). Lo spazio

può accogliere, sotto la tensostruttura allestita appositamente, oltre

mille persone. Si consiglia vivamente la prenotazione su:

sagradellavaltellina.it [2], oppure su Whatsapp al numero: 389.026555.

Sarà attivo anche il servizio d’asporto per chi volesse degustare i

piatti valtellinesi all’interno della propria abitazione.