Inaugurazione Mostra “La forma dell’oro. Storie di gioielli dall’Italia antica”. Museo Nazionale Archeologico ed Etnografico “Giovanni Antonio Sanna” – Sassari. Mercoledì 28 giugno 2023, alle 12.00

Un oggetto può essere prezioso per la sua materia, per la sua rarità, per il legame affettivo che può assumere. Il Museo Sanna apre le sue porte ad un grande evento espositivo di portata nazionale sugli ornamenti dalla preistoria all’Alto Medioevo. Mercoledì 28 giugno 2023, alle 12.00, la Direzione Regionale Musei Sardegna inaugura presso il Museo Nazionale Archeologico ed Etnografico “Giovanni Antonio Sanna” di Sassari, la mostra. “La forma dell’oro. Storie di gioielli dall’Italia antica”, a cura di Massimo Osanna e Luana Toniolo.

I circa quattrocento oggetti esposti racconteranno le produzioni ornamentali nell’Italia peninsulare e in Sardegna dalla preistoria all’Alto Medioevo; e seguiranno un percorso tematico che si sviluppa in cinque sezioni.

Il progetto è frutto della collaborazione scientifica tra la DRM Sardegna e le Direzioni Regionali della Campania, Calabria; Molise, Marche, Puglia, Basilicata e il Parco archeologico di Pompei, realizzando così una vera e propria mostra del Sistema Museale Nazionale, che permette di mettere in luce le ricchezze e i tesori dei nostri musei. Sono infatti esposti reperti di grande importanza provenienti anche dai depositi e restaurati per l’occasione.

La mostra non si fermerà a Sassari ma, nello spirito del Sistema museale nazionale, viaggerà nelle altre DRM, permettendoci così un vero e proprio viaggio nella ricchezza culturale del nostro paese.

La mostra sarà visitabile fino al prossimo dicembre 2023.

