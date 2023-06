Torna il Culturefestival a Cagliari, Gergei e Gavoi

Louise Marshall and her brethrern protagonisti nel fine settimana dei tre nuovi appuntamenti con il Culturefestival. La formazione britannica capitanata dall’eclettica artista sarà venerdì a Cagliari, sabato a Gergei e domenica a Gavoi

Dopo qualche settimana di pausa giovedì 30 giugno torna il Culturefestival, la rassegna dedicata alla grande musica internazionale, con incursioni anche tra i migliori musicisti della scena sarda, organizzata dall’associazione Sardinia Pro arte, con la direzione artistica del compositore e violinista Simone Pittau.

Protagonista di questa tornata, con ben tre date tra Cagliari, Gergei e Gavoi sarà Louise Marshall and her brethrern, formazione britannica che spazia tra R&B, jazz, soul e funky, i cui componenti (Louise Marshall alla voce, Lisa Grahame al sax, Luke Smith alle tastiere, Adam Goldmith alla chitarra, Steve Waters al basso, Carlos Hercules alla batteria) vantano collaborazioni con i top perfomer del panorama internazionale: da David Gilmour dei Pink Floyd, a Phil Collins, da George Michael a Robbie Williams, sino ad Anastacia.

Venerdì 30 giugno l’appuntamento è alle 21 nel cortile interno del conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari. Il giorno dopo (sabato 1 luglio) Louise Marshall e la sua band saranno a Gergei, per un concerto in programma alle 19 nello scenario mozzafiato delle Tenute Olianas: la musica al tramonto sarà accompagnata dalla degustazione di prelibati vini bio integrali.

Domenica 2 luglio, infine, la formazione sarà a Gavoi, ospite della prima edizione del BeerBagia, festival dedicato all’eccellenza brassicola della Sardegna ospitato nella preziosa cornice del lago di Gusana.

LOUISE MARSHALL

Cantante e Pianista, recentemente in tour mondiale con la band di David Gilmour, componente dei mitici Pink Floyd; si è laureata in Pianoforte presso la Guildhall School of Music and Drama di Londra. Nonostante gli studi classici, da subito ha espresso il suo grande talento in diversi generi musicali, quali Jazz, Blues, Soul, Funky, R&B e Pop, come pianista, cantante e vocalist per diversi rinomati artisti.

La sua voce ha stregato musicisti di fama mondiale che l’hanno voluta al loro fianco. Robbie Williams, Bryan Ferry, Van Morrison, Bryan Adams, Paul Young, John Rutter, Seal, Tom Jones, David Gilmour e Phil Collins.

La Band, è composta da artisti eclettici che individualmente vantano collaborazioni del calibro di George Michael, Laura Pausini, Annie Lennox, Anastasia, Eric Clapton, Whitney Houston, B. B. King e Chaka Khan.

Il Festival.

Nato nel 2008 il Culturefestival è una manifestazione che abbraccia tutte le Arti: Musica, Teatro, Danza, Letteratura, Poesia, Pittura, Scultura, Ceramica, Cinema, Fotografia, Artigianato Artistico, Architettura, Ambiente. L’obiettivo della manifestazione è quello di promuovere la Sardegna e valorizzare i giovani nei vari ambiti artistici.

Il fondatore e direttore artistico del Culturefestival è Simone Pittau, violinista nell’orchestra del Premio Oscar Ennio Morricone dal 2002, fondatore dell’Orchestra da Camera della Sardegna. Simone Pittau ha debuttato come direttore d’orchestra a soli 30 anni con la London Symphony Orchestra; incidendo un CD presso gli Abbey Road Studios di Londra.

Patrocini. Il Culture festival vanta il patrocinio artistico di sir Colin Davis, presidente della London Symphony Orchestra sino al 2013, anno della sua scomparsa; e la presidenza onoraria del Premio Oscar Ennio Morricone scomparso nel 2020.

Con il contributo di: Mibac, Regione autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali; informazione, spettacolo e sport e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio); Fondazione di Sardegna, Comuni di Sanluri, Stintino, Mogoro, Gergei, La Maddalena, Cagliari, Gavoi.

Informazioni: sardiniaproarte@gmail.com

