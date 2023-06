“FestArtes” e “Sulky Jazz & narrazioni”, dieci appuntamenti a Sant’Antioco

Un’isola nell’Isola? Si

Le suggestioni del jazz? Presenti.

L’abbraccio del mare? Anche.

Ma stavolta l’isola di Sant’Antioco non si prepara ad accogliere “solo” il Sulky Jazz Festival – festival giunto alla sua quinta edizione -, si prepara a vivere e condividere una vera e propria festa d’arti e d’arte: FestArtes 2023.

Al grande jazz in questo 2023 si aggiungono teatro e prosa. Con interessanti declinazioni in musica a impreziosire un cartellone da 10 eventi (dal 07 luglio a 08 settembre) che va da Stefano Bollani ad Ascanio Celestini. E poi ancora dai Surealistas e Fabio Zeppetella ft. Fabrizio Bosso, al progetto D.U.O.con Eleonora Strino e Francesca Tandoi. Dall’ensemble Fanfara Station allo spettacolo “Dissacrantemente Lucide.. Lucidissime“. E ancora dai Beatles raccontati da Cesare Bocci al Metal allegro da Roma dei Nanowar of Steel arrivando sino alle canzoni di vita mala di Joe Perrino.

Ignazio Locci, sindaco di Sant’Antioco: «FestArtes è un grande contenitore culturale che nasce dalle solide fondamenta del Sulky Jazz. Nutre l’ambizione di proiettare Sant’Antioco tra i grandi luoghi degli spettacoli estivi, offrendo un folto carnet di opportunità. Va dal grande jazz alla prosa e al teatro, fino alle musiche rock. Se Sulky Jazz è stata una manifestazione capace negli anni di consolidare il suo pubblico, divenendo rilevante nel panorama dei grandi eventi culturali. Con FestArtes si punta a incrementare la notorietà acquisita nelle precedenti edizioni del progetto e a incentivare i flussi turistici verso la nostra destinazione.

La rassegna ancora una volta sarà itinerante e troverà spazio in diversi luoghi, affascinanti scenari simbolo di Sant’Antioco: la spiaggia di Cala Sapone, la nuova piazza De Gasperi, recentemente riconsegnata alla comunità dopo importanti lavori di riqualificazione. E anche l’Arena fenicia, lì dove si respira l’aria di Sulky. Offriamo con entusiasmo questo nuovo prodotto a cittadini e turisti, certi che contribuirà ad allietare le serate estive antiochensi».

Le suggestioni, s’è scritto ed è oggettivo, non mancano. Così come le proposte, innovative orientate alla scoperta del luogo come palco che ospita e dell’arte come strumento di riflessione. Gli eventi sono gratuiti, ad eccezione del concerto di Stefano Bollani e dello spettacolo di Cesare Bocci, ticket presso circuito Boxol. Sono ospitati nella splendida spiaggia di Cala Sapone, all’interno dell’arena Fenicia e in piazza De Gasperi. Proprio lì la magia accade, omaggio alla bellezza di un’isola bellissima che sa essere straordinario teatro naturale.

«L’intuizione che ha portato alla nascita di FestArtes è stata quella di arricchire l’offerta culturale di Sant’Antioco utilizzando, come strumento di espressione, buona parte dei linguaggi musicali e artistici – commenta l’Assessore alla Cultura Luca Mereu –. Infatti, la storica e raffinata rassegna jazzistica Sulky Jazz sarà abbinata a momenti di prosa, teatro, performance e concerti musicali di artisti di fama nazionale e internazionale. FestArtes diviene così un festival di narrazioni, diffuso, creativo che si pone l’ambizioso obiettivo di diventare un appuntamento fisso nella programmazione della nostra Amministrazione per divenire punto di riferimento culturale dell’intero territorio».

10 appuntamenti in programma, una intera estate da trascorrere assieme nel segno dell’arte (filo conduttore), dell’accoglienza, promozione e valorizzazione dell’esistente attraverso arti chiamate a esprimersi al meglio del loro essere in scenari unici e suggestivi, punti cardinali e assoluti riferimenti di una manifestazione organizzata dal Comune di Sant’Antioco con il supporto dell’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo, con il patrocinio della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna.

Si comincia il 7 luglio a Cala Sapone con il primo appuntamento in assoluto per Sulky Jazz e Ferstartes: Surealistas.

14 luglio ancora in spiaggia (Cala Sapone) e ancora la ritmo del jazz, interpretato per l’occasione dalla chitarra di Fabio Zeppetella e dalla tromba di Fabrizio Bosso.

Il 21 luglio ribalta dedicata al femminile per il Sulky. Una serata accompagnata dalla chitarra di Eleonora Strino e dal piano di Francesca Tando, progetto D.U.O..

Dal jazz al “Metal allegro” da Roma: il 30 luglio ospiti del palco posizionato all’interno dell’Arena Fenicia saranno i Nanowar of Steel.

Il 1 agosto in piazza De Gasperi tocca al teatro e alla prosa aprire le danze. L’occasione? Lo spettacolo “Dissacrantemente Lucide.. Lucidissime“, produzione LucidoSottile di e con Tiziana Troja e Michela Sale Musio.

L’11 agosto toccherà invece al Maestro Stefano Bollani incantare il pubblico dell’arena Fenicia con il suo “Piano Solo“. (Evento a pagamento)

La voce narrante di Cesare Bocci – accompagnata dall’Orchestra da Camera di Saverio Mercandale – il 18 agosto racconterà alla platea dell’arena Fenicia il suo “Paul McCartney e i Beatles – due leggende“. (Evento a pagamento)

Il 22 agosto appuntamento con Joe Perrino e il suo “Cantastorie di vita mala” con Zuanna Maria Boscani (piazza De Gasperi).

Penultimo appuntamento in cartellone il 25 agosto. Sulla spiaggia di Cala Sapone si esibirà l’attesissima Fanfara Station in una miscela d’arte che fonde elettronica, suoni del nord Africa del Jazz “classico”.

Chiusura in bellezza affidato ad Ascanio Celestini. L’8 settembre in piazza De Gasperi, porterà in scena “Radio Clandestina” a partire dal testo di Alessandro Portelli “L’Ordine è già stato eseguito“.

