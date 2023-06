“Fàula Birdi” di Erre Push al Vecchio Mulino di Sassari

Sabato 24 Giugno, alle ore 18.00, il Circolo Culturale Enogastronomico Il Vecchio Mulino di Sassari, ospita la presentazione di “Fàula Birdi”. La graphic novel dell’illustratore e visual designer Erre Push. Edita da Round Robin realizzata in collaborazione con l’associazione ReCommon che lotta da anni contro gli abusi di potere e lo sfruttamento ambientale. E anche sulla transizione energetica in Sardegna e sulla narrazione della “green energy” e dei modelli di sviluppo non sostenibili.

L’incontro verrà moderato da Giovanni Salis. Sarà un’occasione per incontrarsi e discutere di quello che succede nella nostra terra e nei nostri mari e cieli, e anche di cosa fare insieme.

Saranno presenti e interverranno: l’autore Erre Push; Filippo Taglieri per ReCommon; Joan Olivaper il Comitato Punta Giglio Libera. Poi Mauro Gargiulo per Italia Nostra Sardegna; Maria Vittoria Migaleddu per ADES (Assemblea per la democrazia energetica in Sardegna).

“Fàula Birdi” è una storia universale. Racconta come le bugie verdi stanno già rubando il presente e il futuro alle ragazze a e ai ragazzi che giovanissimi non trovano opportunità in tutti quei territori martoriati da modelli di sviluppo fallimentari. La Sardegna non merita l’ennesima speculazione energetica. L’ennesima dipendenza che bloccherà una giusta transizione energetica e sociale. Merita di poter essere un’isola da cui i giovani non debbano scappare. Ma possano esprimere il meglio di sé per costruire una società più giusta sostenibile e adeguata alle loro aspettative.

“Fàula Birdi” è dedicato a tutte le persone che ogni giorno si dedicano a difendere il proprio territorio. È anche un tentativo di smascherare le narrazioni tossiche propinate dalle corporation e multinazionali che vengono sostenute da politici e amministratori poco lungimiranti. È un modo per raccontare il modello estrattivista che segue da secoli lo stesso canovaccio squilibrato.

Ingresso libero. Per info tel: 079.4920324 – 339.3407008,

email: ilvecchiomulino.ss@gmail.com

Evento facebook https://www.facebook.com/events/594718299467336

FÀULA BIRDI.

“Carla Madeddu, giovane neolaureata fuorisede, è tornata a Portucollu, suo paese natale per un colloquio di lavoro con una importante multinazionale che porterà “energia green” in tutta la Sardegna. Per Carla, ottenere quel posto, significa avere un incarico di prestigio. E anche stare vicino alla madre, rimasta sola.

Una volta giunta in paese, l’amara sorpresa. Uno strano furto porta alla chiusura repentina della fabbrica. Per Carla la grande occasione sembra svanire. Determinata a non farsela sfuggire incontrerà personaggi disposti ad aiutarla ma scoprirà presto che le cose non sono come sembrano. Spesso nel paradiso si nasconde l’inferno. La Sardegna non è una eccezione.”

https://www.roundrobineditrice.it/faula-birdi-di-erre-push-in-collaborazione-con-recommon/

ERRE PUSH.

Classe 1978, visual designer, illustratore, grafico, fondatore del collettivo creativo/interattivo “Studio Macchinette”. Nativo di Carbonia, vive e lavora tra Roma, la Sardegna e il resto del mondo. Da sempre impegnato su temi sociali, case editrici alternative. E anche manifesti per iniziative underground, sociali e musicali. Nel 2016, insieme a Zerocalcare, ha firmato “Prossima fermata”, una storia a fumetti che racconta l’omicidio di Renato Biagetti ad opera di due giovani neofascisti.

