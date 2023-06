Circondando 2023 a Quartu e Cagliari: laboratori, spettacoli e una conferenza sull’ecologia dal 29 giugno al 2 luglio

Dopo un’intensa prima settimana a Olbia e Budoni, Circondando, il festival internazionale di circo contemporaneo organizzato dal Teatro Circo Maccus con la direzione artistica di Virginia Viviano, si sposta nel sud dell’isola. Quattro le date previste a Quartu Sant’Elena e Cagliari.

La due giorni di Circondando a Quartu

Si comincia con la compagnia francese Le Cabriole che giovedì 29 giugno, presso il Parco Parodi di Quartu Sant’Elena, proporrà a partire dalle 19.00 un laboratorio aperto a tutti.

Alle 20.00 un classico del repertorio Circo Maccus tratto da “Le Cosmicomiche di Italo Calvino: Nata dalla Luna” (di e con Virginia Viviano; musiche di Rossella Faa; coreografie di Enrica Spada). Tra acrobazie aeree, tessuti e trapezi, lo spettacolo narra la vicenda malinconica e romantica di una ragazza concepita su una luna talmente bassa che quasi si bagna nel mare, attirando a sé animali e persone.

Duplice proposta anche il giorno dopo, venerdì 30, sempre a Quartu ma stavolta in Piazza XXVIII Aprile. Alle 20.00 il Circo Sottovuoto di Torino propone “Che Coppia, storia di Rotty”. Protagonisti una donna odiosamente austera intenta a proporre uno spettacolo poetico ed elegante e il suo compagno André, che rovina tutto scivolando in ripetute in cadute di stile.

Alle 21.00 i toscani del Teatro nelle Foglie mettono in scena “Immaginaria, ovvero i racconti di Maldimar”. Al centro dell’attenzione le vicende di un personaggio in bilico tra cartone animato e bambino di strada, alla prese con mille corde, nodi e ingranaggi che aprono le porte della fantasia.

Circondando 2023: gran finale a Cagliari

Il gran finale di Circondando si svilupperà lungo una due giorni in programma al Lazzaretto di Cagliari. Si inizia sabato 1° luglio con il laboratorio del Circo Sottovuoto. Tre gli spettacoli in cartellone: “Nata dalla Luna” (ore 20.00); “L’èchappèe” (ore 21.00), “Cartoon Toylete” (ore 22.00; spettacolo d’esordio da solista, 12 anni fa, del clown argentino Niño Retrete, premiato in Argentina, Olanda, Spagna e Germania).

Domenica 2 luglio un momento di riflessione intorno ai temi della sostenibilità ambientale con la conferenza “Ecologia ed Ecosistemi” (ore 19.00) a cura dell’architetto Luca Spitoni.

Alle 21.00 il cabaret di chiusura. Protagoniste tutte le compagnie ospiti. Metteranno in scena uno spettacolo frutto del lavoro condiviso durante il Festival, con il coinvolgimento dei bambini delle scuole che hanno partecipato al Progetto Circondando 2023 Speciale Scuole. Il Festival ha infatti avuto inizio con numerosi laboratori di circo contemporaneo per 2000 partecipanti in 20 scuole di tutta la Sardegna.

Laboratori e spettacoli sono aperti a tutti, su offerta libera e consapevole.

Per ulteriori informazioni contattare il Teatro Circo Maccus al 347 965 0413 o collegarsi al sito ufficiale della compagnia di artisti e performer

