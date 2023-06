La Compagnia Cannàsas porta in scena i social

Torna in scena sul palco di casa la Compagnia Cannàsas Teatro. In occasione della festa di S.Pietro e Paolo organizzata dall’Associazione Madonna dell’Assunta Leva 1993, l’ensemble teatrale orgolese presenterà al pubblico il nuovo spettacolo “OrgoSocial: I-Stories del post”. L’evento costruito su sketch comici prorompenti ed esilaranti in sardo. Avrà inizio alle ore 21.30 mercoledì 28 giugno 2023 presso l’anfiteatro comunale di Orgosolo.

Gli sketch sono costruiti su una sceneggiatura originale prodotta dalla stessa compagnia. Supportata dalla regia di Valentina Loche, che dal 2021 segue la compagnia Cannàsas. Il pubblico assisterà a una serie di pezzi legati assieme dai fili della tradizione e dell’innovazione sull’attualissima scia del fenomeno dei social media che ormai occupa il quotidiano e l’immaginario creativo.

La compagnia ha curato in toto tutti gli aspetti della produzione. Le musiche e le luci sono affidate ad Antonio Congiu, i costumi sono stati creati da Maria Corda. Sul palco si esibiranno Agnese Filindeu, Damiana Pinna, Maria Corda, Onorato Mereu, Paola Buesca, Paola Lai, Patrizia Satta, Simonetta Biscu, Tatana Devaddis.

advertisement

“Abbiamo accolto con piacere l’invito della Leva 1993, di partecipare ai festeggiamenti in onore dei Santi Pietro e Paolo – afferma la Presidente Paola Lai – con uno spettacolo teatrale che viaggia tra comicità e spunti riflessivi, in una escalation di situazioni bizzarre ma, paradossalmente realistiche. Condividere con la nostra comunità ciò che abbiamo creato è molto importante e ci rende orgogliosi di farne parte.

“Raramente ho riso così durante la preparazione di uno spettacolo. Spero che il pubblico possa godere dell’entusiasmo e della passione che abbiamo messo in questa nuova produzione”. Aggiunge Valentina Loche.

Per altre notizie clicca qui.