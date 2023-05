Progetto MiGio.Act dedicato agli over 60

“MIGIO.ACT” E’ IL PROGETTO DELL’ AICS RIVOLTO AGLI OVER 60 PER INCORAGGIARE LA SOCIALITÀ ATTRAVERSO L’ATTIVITÀ FISICA,PROMUOVENDO STILI DI VITA SALUTARI.

Si chiama “MiGio.Act – Mi Muovo, gioco, sono attivo” il progetto finanziato da Sport e Salute e sviluppato dall’ AiCS per promuovere la pratica motoria negli over 60. Anche il Comitato provinciale di Sassari dell’Associazione italiana Cultura e Sport sposa l’iniziativa nazionale. Tale iniziativa coinvolge 20 regioni italiane e 30 realtà territoriali AiCS. E’ infatti stata avviata per incrementare il tempo da dedicare all’attività fisica di uomini e donne sopra i sessant’anni, in un’ottica di salute, misurabilità e sostenibilità.

Saranno avviati corsi di ginnastica posturale e dolce per due ore alla settimana e saranno completamente gratuiti. Potranno accedere un massimo di sessanta partecipanti. Ma anche campus multi – sportivi residenziali della durata di cinque giorni, rivolti ad un massimo di trenta persone durante i quali si potrà svolgere attività sportiva all’aperto e condividere buone pratiche per la promozione di stili di vita salutari. Le attività saranno condotte dagli istruttori del centro sportivo “Guido Sieni”, del club AiCS “Vanità” e dell’associazione sportiva dilettantistica “Fair Play International”. Vedranno il coinvolgimento della dottoressa Angelica Lamberti, medico chirurgo, specialista in Neurologa e Psichiatria. Sarà inoltre organizzata una formazione specifica agli operatori coinvolti nel progetto che avranno l’opportunità di approfondire i bisogni degli over 60, le linee guida per promuovere stili di vita salutari e la gestione di discipline adattate per le esigenze dei partecipanti.