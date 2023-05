Capire e farsi capire: la lingua primo strumento di integrazione.

Sono aperte le iscrizioni al corso base di lingua italiana per stranieri da 20 ore. Le lezioni si terranno il lunedì dalle 17 alle 19 in viale Marconi 4 a Cagliari

Una delle sfide iniziali che si affrontano quando ci si trasferisce in un paese straniero, si sa, è certamente la lingua. La capacità di comprendere e di farsi comprendere costituisce un prerequisito fondamentale per la piena integrazione nella società ospitante.

Per questo motivo, le Acli provinciali di Cagliari organizzano dei corsi di lingua italiana. Si mira, in questo modo, a far acquisire agli stranieri le basi della nostra lingua e facilitare la loro integrazioni.

Sono infatti aperte le iscrizioni al corso di italiano per stranieri da 20 ore organizzato dalle Acli provinciali di Cagliari in collaborazione con A.Doc-Associazione Docenti. Le lezioni si terranno il lunedì dalle 17 alle 19 nella sede delle Acli provinciali di Cagliari in Viale Guglielmo Marconi 4. Saranno mirate soprattutto all’acquisizione di un livello base – A1 di italiano. Il corso verrà avviato relativamente al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Per maggiori informazioni e per iscriversi a tale corso è possibile contattare la segreteria al numero 07043039 oppure scrivere una mail ad acliprovincialicagliari@gmail.com

