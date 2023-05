Manu Invisible e il murale di Alessandro Manzoni a Maracalagonis un’opera d’arte che unisce cultura e impegno giovanile

Nuovo colpo a segno per l’istituto comprensivo di Maracalagonis: all’ingresso della scuola, il murale di Alessandro Manzoni realizzato dallo street artist Manu Invisible

L’istituto comprensivo Manzoni di Maracalagonis e Burcei potrà finalmente mostrare concretamente l’illustre nome che l’accompagna con un murale a lui dedicato. Manu Invisible, noto street artist sansperatino, ha realizzato un ritratto dell’immortale scrittore insieme ai giovani partecipanti al progetto PON e al loro irriducibile entusiasmo.

Il murale è diventato un simbolo dell’unione tra cultura e impegno giovanile; dimostrando come l’arte possa essere uno strumento potente per promuovere il patrimonio culturale e coinvolgere i giovani in progetti significativi.