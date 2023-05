ABC Motorsport: tra alti e bassi il Rally del Golfo dell’Asinara

Due ottimi piazzamenti e un ritiro forzato è il bottino finale per il Team ABC Motorsport al Rally dell’Asinara, gara organizzata da Aci Sassari e valida per la Coppa Rally di zona 9.

Top ten assoluta per Alessandro Ghisu che con Nicola Demontis si sono ben distinti andando a conquistare una meravigliosa top ten nella classifica assoluta e mettendosi davanti a tante auto più “potenti” della Peugeot 208 della Rally Sport Evolution di gruppo RC4N e di classe Rally 4. Sia nel gruppo che nella classe di appartenenza, Ghisu e Demontis hanno conquistato un secondo posto ed anche la top ten assoluta con il decimo posto finale.

Buona la gara di Antonio e Giuseppe Perazzona che hanno disputato una gara regolare fino alla penultima tappa a bordo della loro Renault Clio, dove hanno conquistato il podio con la terza posizione in classe N3. I due alla fine sono riusciti a piazzarsi anche sesti nel gruppo RC5N, nonostante un intoppo ad uno pneumatico nell’ultima prova che gli ha fatto perdere tante posizioni.

Gara amara per Giovanni Martinez e Marco Demontis su Peugeot 208, che dopo aver tenuto un ritmo da podio hanno dovuto alzare bandiera bianca a metà manifestazione per un guasto tecnico. Peccato perché poteva essere un altro candidato nelle posizioni della top ten.

Alessandro Ghisu nel post gara:

“Siamo riusciti ad inserirci nei primi dieci assoluti nonostante il non aver azzeccato il setup ideale sulla 208 che guidavo per la prima volta e tra l’altro in condizioni difficili. È stata una battaglia con il meteo e sulle prime PS siamo partiti con un setup da bagnato e abbiamo trovato l’asciutto. A prescindere ci siamo difesi bene e senza prendere troppi rischi. Sulle ultime PS del secondo giorno abbiamo cercato di spingere di più per difendere la 10^ posizione assoluta e ci siamo riusciti, nonostante la presenza della R5 su 4 ruote motrici di chi avevamo dietro. Tutto sommato direi molto bene per essere al mio quinto rally, siamo soddisfatti e contenti dell’ottimo risultato. Grazie a tutti i miei partner per il sostegno.”

Antonio Perazzona nel post gara:

“Gara molto bella ma allo stesso tempo con tante incertezze, legate soprattutto ad un meteo molto instabile nonostante il mese di maggio. Un esordio a dire il vero particolare, ma allo stesso tempo ricco di emozioni ed è bello condividere l’abitacolo in certi momenti. Il divertimento c’è stato ed anche il risultato, ed era oltre le aspettative sino alla penultima prova, dove poi abbiamo avuto un problema con uno pneumatico che ci ha fatto perdere circa quattro posizioni, però anche questo fa parte del gioco. Ringrazio gli sponsor, il presidente ABC Roberto Bitti per l’ottimo lavoro svolto per il nostro progetto. Poi ringrazio Domenico, Gavino, Michele, Roberto per un’assistenza veramente impeccabile, Gian Michele, Angelo e Lussorio per il supporto e tutto il team ABC Motorsport.”

Inoltre nel fine settimana l’ABC Motorsport ha confermato l’accordo con Rally Sport Evolution per tutta la stagione 2023, un incontro tra realtà con quest’ultima che si occupa di noleggio di auto e di assistenza sui campi di gara. Un accordo voluto fortemente dal presidente ABC Roberto Bitti e dal presidente RSE Claudio Albino.

Si collaborerà anche fuori il “campo” di gara con dei test e i corsi che verranno eseguiti con la Scuola di Rally “Vittorio Caneva Rally School”, che da più di 30 anni è il punto di riferimento per la crescita tecnica e sportiva di ogni pilota e navigatore.

L’ABC Motorsport ci tiene a ringraziare tutti gli sponsor e la Regione Sardegna