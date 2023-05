Le Radio web sarde crescono. Music Factory Oristano, Radio Team 2000, Villaurbana Music, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Country Music Italia e Radio Centrale Oristano, godono di un notevole aumento di ascolti, grazie anche al programma “Pensiero Stupendo”, curato e condotto dalla speaker e scrittrice cabrarese, Mariangela Puddu.

Chiediamo a Mariangela: “Come ti spieghi tutto questo clamore? ” Pensiero Stupendo” lo conduco con tutto l’amore che ho dentro. Mi piace coinvolgere più persone, perché tutti abbiamo delle cose belle da comunicare”.

Hai avuto come ospiti anche cantanti siciliani, il gruppo folk “I Gileppu”, la cantante Elena Passera e non solo; come riesci a metterti in contatto con loro? “Tramite Facebook e Instagram. In alcuni casi, mi cercano loro, altre mi faccio avanti io. A me piace conoscere belle persone capaci di trasmettere energia positiva e sono felicissima quando in radio avviene uno scambio di emozioni pure”.

A chi devi dire grazie per questo tuo successo? “Più che successo, per me sono grandi soddisfazioni. Dico grazie agli ascoltatori: al mio Direttore, Paolo Frau, a Francesco Urru, a Paolo Dalu, ad Antonio Sanna e a Valerio Artizzu. Un ringraziamento va anche ai miei inviati: Elvira la Rocca, Francesca Spanu, Paolo Camedda, Piero Putzu e Alessio La Rocca Podda”.

Che progetti hai per il tuo futuro? “Continuerò a impegnarmi in Radio e cercherò di trovare il tempo per portare a termine il mio terzo libro. Mi ritengo molto fortunata, perché con tenacia sono riuscita a crearmi il mio mondo, ritrovando l’immensa gioia di vivere”.

Mariangela, quando possiamo sentirti in Radio? “La domenica in diretta dalle 10,30 alle 12,30 e in replica, la domenica alle 22, martedì alle 21, giovedì alle 12 e venerdì alle 18”.