Cagliari, “La Passeggiata nel gusto” al Bastione di Saint Remy. Un tripudio delle tipicità enogastronomiche DOP e IGP dell’Isola

Venerdì 19 e sabato 20 due serate tra degustazioni, masterclass e cooking show

CAGLIARI. La “Passeggiata Coperta” del Bastione di Saint Remy come tempio dei sapori e vetrina delle eccellenze enogastronomiche dell’Isola. Un luogo d’incontro suggestivo che venerdì 19 e sabato 20 maggio accoglierà “La passeggiata nel gusto – scopri i cibi e i vini della Sardegna”.

In questa cornice di alto pregio storico e architettonico, un percorso di otto isole permetterà al pubblico di conoscere ognuna delle eccellenze sarde a marchio DOP e IGP. Si terranno masterclass e degustazioni; nonchè laboratori e cooking show. L’intento è quello di far conoscere ai visitatori e ai turisti i prodotti garantiti da precisi disciplinari e tutelati da un marchio di riconoscibilità. La manifestazione è organizzata dall’Agenzia regionale per lo sviluppo in Agricoltura Laore Sardegna; con il patrocinio del Comune di Cagliari e in collaborazione con i Consorzi di tutela della Sardegna.

Il programma prevede:

Venerdi

Venerdì alle 17 il taglio del nastro da parte dell’assessore regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta. A seguire i saluti del padrone di casa, sindaco della Città Metropolitana di Cagliari, Paolo Truzzu, e del commissario straordinario Laore Sardegna, Gerolamo Solina.

Inoltre, protagonista di questa prima serata sarà la qualità dei vini a marchio. Infatti, la conoscenza potrà essere approfondita grazie a due masterclass, dedicate a giornalisti e operatori del settore. Masterclass introdotte dal comunicatore enogastronomico Tommaso Sussarello e condotte dal critico gastronomico Gilberto Arru. Seguirà l’intervento dei delegati AIS, Antonello Raimondi e Roberto Pisano, il cui compito sarà quello di raccontare il patrimonio enologico dei produttori dei Consorzi sardi coinvolti.

Alle 19 la “Passeggiata Coperta” aprirà al pubblico. Infatti, le persone potranno degustare le produzioni vitivinicole delle otto isole, tra calici di vino da accostare alle eccellenze a denominazione, con la guida di esperti dell’AIS.

Saranno presenti i vini dei produttori e delle cantine che aderiscono al Consorzio di Tutela Vini di Cagliari DOC, Consorzio di Tutela Vino Carignano del Sulcis DOC, Consorzio di Tutela Vini di Sardegna DOC, Consorzio di Tutela Malvasia di Bosa, Consorzio per la tutela e la valorizzazione della Vernaccia di Oristano DOC, Consorzio di Tutela del Cannonau di Sardegna DOC, Consorzio di Tutela Vini di Romangia, Consorzio di Tutela Vermentino di Gallura DOCG.

Sabato

Sabato si riparte alle 17 con un nuovo appuntamento dedicato alle eccellenze agroalimentari e gastronomiche a denominazione. Infatti, negli spazi della “Passeggiata Coperta” si svolgeranno laboratori tenuti dai tecnici di Laore Sardegna e dei Consorzi di tutela rivolti a operatori specializzati.

L’apertura al pubblico è in programma per le 19, quando gli esperti dei Consorzi di tutela accoglieranno i visitatori nella “Passeggiata Coperta” per far conoscere e degustare i più rinomati prodotti a marchio di qualità.

Inoltre, saranno presenti le prelibatezze delle aziende aderenti al Consorzio per la tutela Agnello di Sardegna IGP, Consorzio per la tutela dei Culurgionis d’Ogliastra IGP, Consorzio di tutela del Carciofo spinoso DOP Sardegna, Consorzio per la tutela del formaggio Fiore Sardo DOP, Consorzio di Tutela del Pecorino Sardo DOP, Consorzio per la tutela del Formaggio Pecorino Romano DOP e Consorzio per la tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Sardegna DOP.

Dalle 19 alle 20.30 nel “Giardino sotto le Mura” adiacente alla Passeggiata coperta si prosegue con le sessioni dei cooking show della chef Marina Ravarotto. Quest’ultima, con la sua professionalità e abilità creativa, proporrà alcuni piatti utilizzando i prodotti a denominazione.

I ticket per le degustazioni possono essere acquistati in loco o online attraverso il link https://bit.ly/3I9rsqX che apparirà inquadrando il QRcode presente nella locandina o scaricando l’applicazione Wine App per un turismo enogastronomico sostenibile.

