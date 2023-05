Sigenp: un nuovo farmaco contro la colestasi familiare del fegato

Nuovo farmaco combatte la colestasi intraepatica familiare, rara malattia genetica del fegato: finora si poteva risolvere solo con interventi chirurgici o trapianto di organo

Lo straordinario risultato, non replicato al momento in nessun altro Paese europeo, presentato nella capitale austriaca nel corso del maggiore appuntamento del settore, è stato ottenuto grazie alla collaborazione tra i vari centri specialistici italiani coordinati dall’Area Fegato dalla società scientifica SIGENP (Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica) presieduta dal prof. Claudio Romano

Vienna, 16 maggio 2023. Il nuovo farmaco si chiama Odevixibat ed è risultato il trattamento efficace in pazienti pediatrici affetti da PFIC (colestasi intraepatica familiare), una rara malattia genetica del fegato che causa gravi alterazioni nella sintesi e nel trasporto della bile determinando un prurito spesso invalidante, problemi della crescita e dell’apprendimento.

Il gruppo italiano – coordinato dal dott. Angelo Di Giorgio, pediatra dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo – attraverso un programma di uso compassionevole di Odevixabat, ha ottenuto una significativa riduzione degli acidi biliari sierici e del prurito con un netto miglioramento della qualità di vita dei piccoli pazienti. E’ la prima volta che si ottiene un simile risultato con una terapia farmacologica senza il ricorso a interventi chirurgici.

Le parole del dottor Di Giorgio:

“La nostra casistica di 25 bambini trattati è molto numerosa considerato che si tratta comunque di una malattia rara. Alcune malattie del fegato possono causare colestasi. Una condizione caratterizzata dall’incremento nel sangue di sostanze normalmente eliminate con la bile, come la bilirubina e gli acidi biliari.

L’incremento nel sangue di queste sostanze, in particolare gli acidi biliari, può causare prurito talmente severo da provocare lesione cutanee da grattamento e disturbi del sonno tali da compromettere il normale sviluppo psicomotorio dei bambini. In alcuni casi la perdita del sonno notturno a causa del prurito (sia nel bambino affetto che nei genitori che lo assistono) può rendere difficili le normali relazioni tra i vari membri della famiglia.”

Fino a poco tempo fa non esisteva nessuna terapia medica efficace per ridurre il livello degli acidi biliari nel sangue; e quindi attenuare il prurito. Perciò i bambini colpiti da PFIC erano costretti a sottoporsi ad interventi chirurgici complessi fino al trapianto di fegato. Ma la buona notizia di una nuova arma farmacologica arriva dal congresso europeo in corso a Vienna.

“Nel dicembre 2022 è stata messa in commercio in Italia una nuova molecola, Odevixibat. Il nostro gruppo dell’Area Fegato della SIGENP – spiega Di Giorgio – ha potuto preliminarmente trattare i bambini attraverso un programma di uso compassionevole; sono onorato di presentare i nostri risultati a Vienna, ringrazio tutti i centri italiani che hanno collaborato”.

“Il risultato eccellente raggiunto da questo studio evidenzia come l’Area Fegato della SIGENP si colloca tra i più importanti gruppi di ricerca a livello europeo e internazionale”; afferma il prof. Claudio Romano, Presidente della SIGENP e Direttore dell’UO di Gastroenterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica dell’Università di Messina.

