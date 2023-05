Laura Fois presenta il libro “Come la noce nel cuscino” ad Olbia

Venerdì 5 maggio alle 18,30 alla libreria Ubik di Olbia, Laura Fois presenta il libro “Come la noce nel cuscino” edito da Arkadia. Dialogherà con l’autrice Barbara De Luca.

IL LIBRO:

Due giovani che vivono agli antipodi ma accomunati entrambi da una lacerante perdita famigliare. Ginevra, dopo la morte della madre, vive a Madrid, fa la scrittrice e soffre maledettamente per la fine della sua relazione con Lisa.

Simone, invece, è un giornalista freelance, in perpetua ricerca di notizie dei suoi genitori, scomparsi misteriosamente quando aveva solo sei anni. Sarà il luogo dove sono nati a metterli in comunicazione, il paesino di Casanuori, una sorta di epicentro di ritorni e partenze. Grazie alle pagine del diario di Ginevra, giorno dopo giorno, si dipanerà una storia che unirà sempre più i destini dei due protagonisti, impegnati in una sorta di catarsi per giungere a una nuova rinascita. Come la noce nel cuscino è un inno alla sensibilità e ai sentimenti, il racconto di una generazione capace di spogliarsi degli inutili orpelli della società, pronta a distinguersi e ad abbracciare le diversità. E se è vero, come tramanda una vecchia storia spagnola, che ognuno di noi ha una noce dentro il cuscino che non ci fa dormire, sta a noi e solo a noi rimuoverla, o meglio prenderla in mano, come la propria vita.

L’AUTRICE: Laura Fois, trentenne, vive a Cagliari, dove lavora come giornalista e consulente di comunicazione. Ha vissuto a Madrid e Londra. Studente di Scienze Politiche in Spagna, ha approfondito la storia dei Paesi Baschi e dell’eta pubblicando il saggio L’eta. La storia, il terrore, la resa. Lettrice curiosa di romanzi e racconti, segue con particolare interesse la narrativa contemporanea italiana e internazionale da J. Bazzi a S. Markley, da S. Rooney a E. Cline. Come giornalista scrive di sport e innovazione. Collabora con varie riviste e testate.