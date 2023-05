Scuola Apnea Sardegna lancia Blue Life per gli adolescenti iperconnessi

In piscina e al mare per disconnettersi. Scuola Apnea Sardegna lancia la sfida agli adolescenti iperconnessi con il programma Blue Life

A Cagliari, Arbatax, Oristano arriva Blue life, progetto di Scuola Apnea Sardegna e Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato), finanziato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con Sport & Salute SPA e da Fondazione di Sardegna, per avvicinare gli adolescenti agli sport acquatici, combattere sedentarietà, diabete infantile (con un’alta incidenza in Sardegna) e favorire il digital detox. Corsi di nuoto e altre discipline acquatiche gratuiti per sei mesi, incontri con nutrizionista e di wellbeing digitale.

CAGLIARI, 03/05/2023 – Riusciresti a staccare dal cellulare per due ore alla settimana? Scuola Apnea Sardegna lancia la sfida agli adolescenti con il programma Blue Life coinvolgendo 30 ragazzi nella fascia tra i 10 e i 19 anni in Sardegna disposti a disconnettersi per almeno due ore alla settimana per fare attività in piscina e al mare e condividere i benefici tra i propri coetanei.

Il programma, supportato e patrocinato dalla società Sport e Salute SPA del Ministero dell’Economia e Fondazione di Sardegna, attraverso la Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (Fipsas), e coordinato in Sardegna da Scuola Apnea Sardegna, nasce dall’esigenza di avvicinare bambini e ragazzi agli sport acquatici, per combattere la sedentarietà – causata anche dalla dipendenza dagli smartphone e dall’iperconnessione – e tutte le patologie correlate, tra cui il diabete, in crescita in Sardegna negli ultimi anni (con un’incidenza annua 4-5 volte più elevata rispetto alla media nazionale*).

Numeri che si sommano agli ultimi dati allarmanti diramati dall’Istituto Superiore della Sanità – Presidenza del Consiglio dei Ministri dove si rilevano ben 2 milioni di ragazzi nella fascia 11-17 (Generazione Z) a rischio dipendenze soprattutto da cibo, videogiochi e social media, che sfociano poi in problemi comportamentali, di apprendimento e attenzione, non in ultimo disagi in famiglia.

Sei mesi di lezioni

Sei mesi di lezioni completamente gratuite di due ore a settimane, tra nuoto e altre discipline sportive acquatiche; (nuoto pinnato, apnea, tiro al bersaglio subacqueo, BLSD-Rescue); che inizieranno nel mese di Maggio, tra le piscine University di Quartu e, successivamente, nella spiaggia del Poetto; con incontri di nutrizione e wellbeing digitale, assieme ad esperti e alcuni campioni dello sport. Seguirà Arbatax e Oristano. Registrarsi ai corsi è semplicissimo, basta compilare e rinviare il modulo sulla pagina Blue life di Scuola Apena Sardegna al link https://www.scuolaapneasardegna.com/blue-life

Il primo gruppo della fascia 10-19 ha già iniziato le attività nelle scorse settimane. “Abbiamo una ventina di ragazzi e ragazze dal Cagliaritano, la gran parte dei quali non avevano mai fatto nuoto o sport in precedenza; tutto questo nonostante le tante possibilità che l’isola offre tutto l’anno con gli sport all’aria aperta; spiega Simone Mingoia, presidente di Scuola Apnea Sardegna e referente del progetto; i risultati al momento sono molto incoraggianti. I ragazzi ritrovano uno spazio proprio di apprendimento e di socializzazione con miglioramenti sull’umore e sulla salute; che misureremo via via nel corso dell’anno e del progetto”.

Quanti ragazzi accetteranno di staccare la spina per almeno due ore a settimana e diventare se stessi ambasciatori di uno stile di vita sano ed equilibrato tra i propri coetanei? Il team di Scuola Apnea Sardegna sta iniziando a raccogliere le loro esperienze lungo il percorso.

“Stiamo formando un nuovo gruppo su Cagliari e Arbatax, una volta che i ragazzi avranno cominciato le attività, creeremo un ulteriore gruppo su Oristano”, conclude Mingoia. La sfida è aperta.

Tutti gli aggiornamenti sulla sfida detox e benessere con l’ausilio degli sport acquatici su Blue Life Experience su instagram: https://www.instagram.com/bluelifeexperience/ . Info: scuolaapnea@yahoo.it