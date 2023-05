Iscrizioni in dirittura d’arrivo al 55° Rally del Salento, la chiusura a mezzanotte di oggi

Si chiuderanno questa sera, a mezzanotte, le iscrizioni al 55° Rally del Salento. La manifestazione, valida per il Campionato Italiano Rally Asfalto con coefficiente 1,5, in programma il 26 e 27 maggio, è organizzata dall’Automobile Club Lecce. Molte le novità dell’edizione del 2023, con il percorso che riserva alcune novità e Lecce che torna a ospitare, in Piazza Mazzini, partenza e arrivo.

Mancano poche ore alla chiusura delle iscrizioni del 55°Rally del Salento:

manifestazione clou per appassionati pugliesi delle quattro ruote e da sempre appuntamento di prestigio del calendario sportivo nazionale.

Ci sarà tempo fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 17 maggio, per presentare l’iscrizione alla seconda prova del Campionato Italiano Rally Asfalto; in programma, con l’organizzazione di Automobile Club Lecce, i prossimi 26 e 27 maggio.

La gara

La gara, pronta a rilanciare la sfida tra i migliori interpreti della specialità, coinvolgerà a trecentosessanta gradi o meglio in lungo e in largo, la penisola salentina.

Rispetto all’edizione dello scorso anno tante saranno le novità:

con importanti modifiche che interesseranno sia la logistica sia il percorso, il tutto finalizzato a rendere la corsa un vero e proprio evento che esalti ogni suo aspetto; come ideale veicolo per l’immagine del territorio e come volano per l’indotto turistico-ricettivo.

Per quanto riguarda il tracciato, si correrà sulle speciali di “Torre Paduli” di 11,30 Km; “Santa Cesarea” di 10,55 Km e “Specchia” di 13,06 Km; nomi della più viva e forte tradizione dei rally, molto conosciuti e apprezzati nel tempo.

La Prova Speciale “Torre Paduli”

La Prova Speciale “Torre Paduli” altro non è che la versione sviluppata in senso contrario della “Miggiano”, utilizzata fino al 2017, la celebre Santa Cesarea viene invece riproposta a distanza di cinque anni con il tratto interno riasfaltato. Specchia e la super prova speciale Pista Salentina di 2,64 Km sono le uniche conferme della scorsa edizione.

Due prove saranno ripetute tre volte, una vedrà invece due passaggi, e come apertura la prova spettacolo, per un totale di nove impegni cronometrati per 96,82 chilometri cronometrati a fronte del totale del percorso che ne misura 493,04. Coinvolgimento importante anche per i territori limitrofi alle prove, con i passaggi in trasferimento di diversi centri della provincia da cui la manifestazione mancava da moltissimi anni. Previsto un controllo a timbro a Scorrano e due a Castro.

Le novità

Le novità sotto l’aspetto logistico riguardano la pedana di partenza e la coreografica cerimonia di arrivo che, a distanza di sei anni, torneranno a essere ospitate nella storica sede di Piazza Mazzini a Lecce.

Nuovo anche lo Shakedown, il test con vetture da gara, che sarà allestito nella parte centrale della prova di Specchia. Confermato il Circuito Internazionale Karting Pista Salentina di Torre San Giovanni-Marina di Ugento quale sede del quartier generale dell’evento e dove saranno organizzate anche le verifiche pre gara, il parco assistenza e i riordinamenti che faranno da intervallo alle prove.

DIverse validità

Diverse le validità, da quella già citata e più prestigiosa del Campionato Italiano Rally Asfalto, prima delle due prove previste a coefficiente 1,5, alla sempre partecipata Coppa Rally ACI Sport di Settima Zona con i monomarca al seguito ossia il Trofeo Michelin Italia, il Trofeo Pirelli Star Rally4 Asfalto e il Pirelli Accademia CRZ e l’R Italian Trophy.

La classica pugliese si svolgerà, come di consueto, in concomitanza con il Rally Storico del Salento giunto alla quinta edizione, seconda prova del Trofeo Rally 4^ zona Auto Storiche e che avrà un percorso più breve, limitato alle prime sette prove speciali del rally moderno.

Gli appassionati, gli addetti ai lavori ed i concorrenti trovano tutte le informazioni inerenti la gara sul sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.rallydelsalento.eu.