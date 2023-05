Manifestazione a Roma 21 Maggio per la Birmania (G7)

Tra non molto ci sarà la riunione dei ministri degli Esteri del G7 a Hiroshima in Giappone. L’Unione Europea e l’Italia sono sempre stati a favore dei valori democratici e hanno sempre dimostrato grande solidarietà per il popolo birmano.

In questa occasione, noi la comunità birmana in Italia insieme all’Associazione per l’amicizia Italia Birmania e le organizzazioni studentesche e civili, chiediamo: di condannare le azioni disumane dei militari golpisti; sanzioni economiche più severe; e di chiedere soprattutto al governo Giapponese di non rimanere in silenzio ancora a lungo davanti a violazioni dei diritti umani e crimini di guerra. Consegniamo la seguente lettera ai ministri delle nazioni G7 prima della riunione e questa iniziativa sarà svolta contemporaneamente da oltre 17 paesi del mondo dagli attivisti e organizzazioni per la Birmania.

La comunità birmana in Italia insieme all’Associazione per l’Amicizia Italia Birmania Giuseppe Malpeli, svolgerà anche una manifestazione a Roma per questo tema, il 21 Maggio dalle ore 11:00 alle ore 12:00 in via di San Nicola Cesarini, Largo di Torre Argentina. Vi invitiamo sentitamente a unirvi con noi in questa manifestazione. Non lasciate che il popolo birmano soffra ancora a lungo per colpa dei golpisti militari, criminali impuniti. La causa birmana è una questione globale.