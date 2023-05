Carbonia Film Festival – How to Film the World. Venerdì 5 maggio masterclass e proiezioni con Claire Simon e Jacopo Quadri. Le “ Giovani solitudini” della periferia parigina, i vent’anni di “The Dreamers” con il suo montatore e la storia di “Ultimina” che attraversa il ‘900.

Un’intensa carriera fatta di oltre 90 lungometraggi e collaborazioni con i più grandi autori del cinema italiano e internazionale. Jacopo Quadri è il protagonista della seconda giornata di Carbonia Film Festival – How to Film the World; la manifestazione organizzata dalla Società Umanitaria di Carbonia per la direzione artistica di Francesco Giai Via.

Montatore e regista, Quadri incontrerà il pubblico di Carbonia per presentare il suo Ultimina. Bellissimo ritratto di Ultima Capecchi, 86enne che vive sola vicino al borgo di Sovana, nella campagna maremmana. Un vero e proprio viaggio nel tempo e nel passato che, anche attraverso l’aiuto delle fotografie di famiglia, racconta la storia di una donna che ha attraversato il secolo a testa alta, non smettendo mai di lavorare. L’appuntamento è per le 21,00 alla Fabbrica del Cinema, sede del CSC Carbonia della Società Umanitaria, all’ingresso della Grande Miniera di Serbariu.

Jacopo Quadri, che negli anni è stato montatore per autori come Bernardo Bertolucci; Paolo Virzì, Zhang Yuan, Apichatpong Weerasethakul, Mario Martone e Gianfranco Rosi, terrà inoltre una masterclass su The Dreamers, capolavoro di Bernardo Bertolucci di cui ha curato il montaggio e che in questo 2023 compie 20 anni. Si comincia alle 17,00 alla Fabbrica del cinema.

Giornata di masterclass anche per l’ospite internazionale di questa edizione, la documentarista e regista francese Claire Simon, che con il suo cinema del reale ha contribuito alla rivoluzione documentaristica del cinema in Francia. Sempre alla Fabbrica del cinema ma al mattino – a partire dalle 10,00 – Simon incontrerà i ragazzi e le ragazze del progetto Carbonia Cinema Giovani, insieme agli studenti e alle studentesse delle scuole del territorio. Al centro dell’incontro il film Giovani solitudini, un documentario che racconta l’adolescenza in una discussione aperta e intima con gli alunni di una scuola nella periferia di Parigi.

Il programma del Carbonia Film Festival proseguirà fino a domenica 7 maggio alla presenza dei numerosi ospiti. Presenteranno le loro opere e dialogheranno con il pubblico. Saranno a Carbonia Nicola Prosatore, regista di Piano Piano, accompagnato da due dei protagonisti del film ovvero Massimiliano Caiazzo; tra le star di Mare Fuori, e Dominique Donnarumma; e ancora i registi Paolo Pisanu con Tutti i cani muoiono soli e Giulia Camba; Antonello Carboni, Peter Marcias, protagonisti dell’appuntamento con Spazio Sardegna nel corso del quale presenteranno i loro prossimi progetti.

