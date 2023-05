Ascanio Celestini con Radio Clandestina ad Alghero per Teatri in via di estinzione

Ascanio Celestini arriva al Teatro Civico di Alghero il 24 maggio con lo spettacolo Radio Clandestina, nel quale racconta l’eccidio delle Fosse Ardeatine, l’occupazione di Roma, la resistenza partigiana, gli anni della Seconda guerra mondiale, e riflette sul ruolo della memoria storica.

Celestini porta al Teatro Civico “Gavino Ballero” di Alghero uno dei suoi spettacoli più emozionanti e intensi, “Radio Clandestina”. Lo spettacolo sarà il 24 maggio alle 21 per la rassegna “Teatri in via di estinzione” organizzata dalla Compagnia Meridiano Zero. Vede il sostegno della Fondazione di Sardegna, della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione Alghero. I biglietti si possono già acquistare su TicketOne.

Ascanio Celestini e Radio Clandestina

Attore, autore, scrittore, regista per il teatro e per il cinema. Ascanio Celestini è nato a Roma nel 1972. E’ uno degli esponenti più apprezzati del nuovo teatro di narrazione. “Radio Clandestina” è stato portato in scena per la prima volta nel 2000 nell’ex- carcere nazista di Roma in via Tasso (oggi Museo della Liberazione) per la manifestazione Luoghi della Memoria. Nell’intenso racconto teatrale Celestini rievoca l’eccidio delle Fosse Ardeatine.

Un monologo che ripercorre gli anni bui della storia contemporanea

Il monologo si sviluppa a partire dal libro “L’ordine è già stato eseguito” (Premio Viareggio). Nel libro Alessandro Portelli ha raccolto le voci di duecento intervistati di diverse generazioni ed estrazioni sociali. Ha collocato inoltre l’eccidio delle Fosse Ardeatine in un contesto di più ampio respiro che abbraccia la storia di Roma e la resistenza partigiana. In “Radio Clandestina” l’autore inserisce anche la storia dei nove mesi di occupazione nazista a Roma. Inserisce, inoltre, i cinque anni della guerra, e i venti del fascismo. «Il racconto della lotta partigiana e dell’occupazione nazista a Roma viene spesso raccontata in maniera confusa. Ma soprattutto l’eccidio delle Ardeatine e l’azione di via Rasella che lo precedette sono ormai parte di un mito negativo.Io ho provato a dare voce a quella parte orale della storia che ancora racconta quei giorni in maniera viva. Diretta e non rovesciata».

