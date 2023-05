“Spiagge guarenti”, oltre 40 persone per pulire Foxi Manna

Grande successo per la giornata “Spiagge guarenti”, promossa dal Centro di salute mentale dell’Asl Ogliastra, l’associazione “Andalas de amistade trekking” di Villacidro e il comune di Tertenia

Lanusei 7 maggio 2023 – Una mattinata tiepida e soleggiata ha accolto sabato 6 maggio gli oltre 40 partecipanti alla seconda edizione di “Spiagge guarenti”. La giornata ecologica quest’anno si è svolta nella spiaggia di Foxi Manna nella marina di Tertenia. La tappa ogliastrina dell’iniziativa è stata organizzata grazie alla sinergia tra l’associazione “Andalas de Amistade Trekking” di Villacidro, il comune di Tertenia e il Centro di salute mentale dell’Asl Ogliastra. Fondamentale e necessaria, soprattutto, l’opera della dottoressa Mariella Zoncheddu.

Ambientalismo, socialità, abbattimento dello stigma legato alla salute mentale. Questi i principi che animano l’evento che ormai da due anni l’associazione “Andalas de amistade trekking” di Villacidro porta avanti in giro per le coste della Sardegna. ““Spiagge guarenti” nasce innanzitutto come momento di incontro tra comunità diverse.” Queste le parole di Marco Simbula, referente dell’associazione. Continua “Cerchiamo di sensibilizzare i nostri associati ai temi ambientalisti. Puliamo le spiagge che spesso sono trascurate, soprattutto con l’avvicinarsi dell’estate. Durante la scorsa edizione infatti siamo stati a Olbia, Cagliari e Barisardo – continua – quest’anno abbiamo iniziato qui a Tertenia. Proseguiremo nelle prossime settimane con due tappe in altre località dell’Isola».

advertisement

Le parole di Gianna Atzori, sicologa del Centro di salute mentale della Asl Ogliastra, e Claudia Altieri, educatrice del Centro di salute mentale della Asl

“Questa è innanzitutto la condivisione di una giornata tra persone. Non ci sono né ruoli né barriere. Si sta insieme allo stesso livello” osserva Gianna Atzori, psicologa del Centro di salute mentale della Asl Ogliastra. Continua “L’obiettivo principale è tutelare l’ambiente. Ma, nello stesso tempo, è una grande occasione per socializzare e creare nuove relazioni. La salute mentale si cura anche grazie a queste iniziative”.

«Iniziative come questa servono anche a sviluppare l’autonomia di base dei nostri utenti – spiega Claudia Altieri, educatrice del Centro di salute mentale della Asl – nel nostro servizio, dal punto di vista educativo e riabilitativo, lavoriamo quotidianamente su questo aspetto che spesso viene a mancare a causa delle patologie. Ad esempio, attraverso una giornata come questa, gli utenti imparano a capire come vestirsi o preparare lo zaino con tutto il necessario: conoscenze che col tempo hanno acquisito e fatto proprie».

Le osservazioni del vicesindaco di Tertenia Barbara Demurtas

«La nostra amministrazione comunale è sempre stata favorevole a questo tipo di iniziative e abbiamo appoggiato ben volentieri questo evento – sottolinea Barbara Demurtas, vicesindaco di Tertenia e assessore ai Servizi sociali del comune ogliastrino – in passato abbiamo organizzato altre giornate ecologiche per sensibilizzare i cittadini sui temi ambientali. Ci auguriamo che in futuro ci sia l’occasione di riproporre momenti del genere».

Per altre notizie di attualità clicca qui.