90° Anniversario Capitaneria di Porto di Olbia: Convegno bilaterale Sardegna Corsica

La Capitaneria di porto di Olbia celebra i suoi primi 90 anni al servizio della città gallurese.

Un compleanno che sarà festeggiato con un evento di carattere internazionale di alto rilievo culturale e scientifico.

advertisement

90° Anniversario Capitaneria di Porto di Olbia: Convegno bilaterale Sardegna Corsica

Il giorno 19 maggio p.v., infatti, si terrà un Convegno bilaterale Sardegna-Corsica dal titolo “La norma internazionale nelle pieghe della storia, tra effettività e idealità”. I lavori inizieranno alle ore 08.45 presso il “Conference Center” di Porto Cervo.

L’evento, fortemente voluto ed organizzato dal Direttore marittimo di Olbia, il Capitano di Vascello Giorgio Castronuovo è finanziato dal Comune di Olbia; che, nella persona del Sindaco Settimo Nizzi, ha subito offerto il massimo sostegno all’iniziativa, a testimonianza del forte legame della città di Olbia con la sua Capitaneria di porto.

La realizzazione dell’importante meeting internazionale vede la collaborazione della Regione Autonoma della Sardegna, dell’Università degli Studi di Sassari, della Regione Corsica e dell’Università di Corte “Pasquale Paoli”; tanto che l’auspicio è che questa iniziativa sia solo la prima di una serie di incontri con le autorità corse, da ripetersi di anno in anno; così da valorizzare un dialogo sempre più proficuo tra la Sardegna e la vicina isola francese.

Il Convegno

Il Convegno ha un connotato volutamente “ampio” e consentirà di affrontare tematiche di attualità, sulle quali si confronteranno, in qualità di relatori, illustri esperti di diritto internazionale, magistrati, giornalisti e storici:

il Professore Natalino Ronzitti, dell’Università LUISS di Roma; e ancora il Professore Edoardo Greppi dell’Università di Torino; il Professore Tullio Scovazzi dell’Università Bicocca di Milano; il Procuratore Generale Militare presso la Corte di Appello militare di Roma Marco De Paolis; il Professore Marco Gemignani dell’Università di Pisa; il Professore Giovanni Pruneddu dell’Università di Sassari; il Capitano di Vascello Jean Paul Pierini Vice Capo Ufficio Affari Legali dello Stato Maggiore Marina; il Dottor Gianandrea Gaiani Direttore della rivista Analisi-Difesa; la Professoressa Anne Marie Luciani dell’Università di La Corte e il Professore Fausto Pocar dell’Università di Milano.

L’evento affronterà tematiche di Diritto Internazionale Umanitario e Marittimo.

Per celebrare l’importante ricorrenza è stato previsto inoltre un annullo filatelico speciale da parte delle Poste Italiane che, proprio in occasione della Giornata di studio, ricorderà i primi 90 anni di storia della Capitaneria di porto di Olbia.

Il giorno 18 maggio, alle ore 15:00, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Sassari, alla presenza delle massime Autorità civili, religiose e militari vi sarà, dunque, l’inaugurazione ufficiale dell’evento, al quale si potrà assistere in diretta streaming, collegandosi al sito dell’università www.uniss.it.

PER EMERGENZE IN MARE, NON PERDETE TEMPO: CONTATTATE IL NUMERO 1530, ATTIVO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 24 ORE SU 24. LA GUARDIA COSTIERA È CON VOI!

OLBIA 15/05/2023

Segui la Guardia Costiera anche su Twitter, Facebook e Youtube