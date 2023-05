Poste Italiane: disponibile l’annullo filatelico dedicato all’80° anniversario del bombardamento di Alghero

Sassari, 15 Maggio 2023 – In occasione dell’80° anniversario del bombardamento di Alghero in programma ad Alghero mercoledì 17 maggio Poste Italiane attiverà, dunque, un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura:

“80° Anniversario bombardamento di Alghero – In memoria delle vittime del maggio 1943 – 17.5.2023” richiesto Circolo Filatelico Numismatico Alghero.

advertisement

Poste Italiane: disponibile l’annullo filatelico dedicato all’80° anniversario del bombardamento di Alghero

Nello stesso giorno dalle ore 16.00 alle 20.00 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestita presso Lo Quarter in Largo San Francesco – 07041 – Alghero

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Alghero / Sportello filatelico/ Via Giosue’ Carducci, 35 – 07041 Alghero (SS) (tel. 079 9720231–51).

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it

Poste Italiane

160 anni di storia, una rete di circa 12.800 uffici postali, 120.000 dipendenti, 562 miliardi di euro di Attività Finanziarie Totali e, infine, 35 milioni di clienti. Poste Italiane rappresenta, dunque, una realtà unica per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte della clientela.

Il ruolo di Poste è decisivo per il tessuto economico, sociale e produttivo italiano; si pone in prima linea per favorire lo sviluppo sostenibile, l’evoluzione digitale e la coesione del Paese.

Per altre notizie simili clicca qui: Sardegna meridionale: Poste Italiane celebra anche quest’anno la festa della mamma con una cartolina e un bollo speciale