Ultime battute stagionali della serie A1. Le indimenticabili medaglie tricolori esibite da Marialucia Di Meo, Ana Brzan, Marco Antonio Cappuccio e Veronica Mosconi agli Italiani di Cagliari hanno rappresentato un piacevole diversivo ai campionati a squadre che volgono peraltro al termine. Ma mentre è sicuro che i norbelloni disputeranno la semifinale scudetto il prossimo venerdì 14 aprile a Messina.

Rimane da capire se le ragazze troveranno le forze per vincere lo scontro diretto di Prato e così egemonizzare la quarta posizione che vale l’accesso alla top four.

Intanto si aspettano le comunicazioni ufficiali da parte degli organizzatori della Coppa Europea TT. Intercup, dopo che la squadra polacca KS Golden Masters Korczyn ha rinunciato all’ultimo momento alla sfida casalinga che li vedeva impegnati con il Tennistavolo Norbello per accedere allo scontro decisivo del raggruppamento Dr. Josef Simecek-Trophy. In caso di successo a tavolino, il trofeo troverebbe il suo lieto epilogo in Sardegna perché l’altra finalista è il SantaTecla Nulvi dell’ex giallo blu Maxim Kuznetsov.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Puntare alla vittoria non è vietato. Partita priva di significati ma utile per rimanere a stretto contatto con il clima play off.

I padroni di casa sono intenzionati a vincere lo scudetto e le prove generali della Super Coppa vinta ai danni del Top Spin Messina ne sono la prova tangibile.

E proprio nella sfida di Villa Dante si sono esibiti i vari Andrej Gacina (87,5%), Tomislav Pucar (66,7%), Mihai Bobocica (88,9%). Ma della ampia rosa fanno parte Lubomir Pistej (100%), Andrea Puppo (50%) e Ake Hannes Soderlund (50%).

La dirigenza norbellese parte in Toscana con l’intenzione di fare bene, proprio perché sin dall’inizio della stagione la mentalità vincente ha fatto sì che si producesse il blindatissimo terzo posto, primato assoluto per la società guilcerina.

La speranza dei tifosi è di vedere l’intero gruppo a disposizione del tecnico russo Sergei Mokropolov, ovvero il portoghese Diogo Carvalho (77,8%), l’argentino Gaston Alto (83,3%), lo spagnolo Javier Benito Rodriguez (42,9%) e Marco Antonio Cappuccio (38,9%).