Terzo appuntamento Nul-Vi dà gusto: al centro i dolci della tradizione sarda

NUL – VI DÀ GUSTO – L’ANTROPOLOGA SUSANNA PAULIS, TRA I MASSIMI ESPERTI DELLA CULTURA DOLCIARIA DELL’ISOLA: «ABBIAMO UN PATRIMONIO DOLCIARIO RICCHISSIMO, È L’ORA DELLA RIVINCITA DEI DOLCI SARDI». PREMIATA LA VINCITRICE DEL CONCORSO “IL PAPASSINO D’ORO”.

«Per molto tempo l’attenzione è stata rivolta ai pani. Lo studioso Alberto Mario Cirese considerava infatti i pani come la specializzazione culturale dei sardi. In realtà il patrimonio dolciario della nostra isola è ricchissimo». L’antropologa Susanna Paulis ha aperto i lavori del terzo appuntamento dedicato ai dolci della tradizione di Nul – Vi dà Gusto. La rassegna enogastronomica e culturale dell’Anglona quest’anno conterà otto appuntamenti di approfondimento. Saranno tutti legati alla promozione e valorizzazione dei prodotti locali identitari. Tra i massimi esperti della cultura dolciaria dell’isola presente l’antropologa Paulis. La curatrice scientifica del catalogo Ilisso “Dolci in Sardegna – Storia, cultura, tradizioni” ha raccontato il ricco patrimonio dolciario della Sardegna con un accurato approfondimento sulle materie, i simboli e le innovazioni. Tra queste l’amaretto integrale di Riccardo Porta. Il giovane imprenditore sardo è l’ erede del celebre panificio di Gonnosfanadiga “Porta 1918”. Porta è stato ospite del confronto con la stessa Paulis sul tema dell’ecosostenibilità in ambito dolciario. L’amaretto integrale, prodotto innovativo caratterizzato dall’utilizzo di “Mandorle di Sardegna”, ha conquistato il palato del pubblico di Nul – Vi dà Gusto.

La premiazione de “Il Papassino d’oro”