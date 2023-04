Continuano senza sosta le iniziative dei volontari di “Uniti per i Diritti Umani” che in collaborazione con la Chiesa di Scientology. Nella giornata di lunedì 17 aprile distribuiranno centinaia di libretti contenenti i 30 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani a Nuraminis e La Maddalena.

Uniti per i Diritti Umani (United for Human Rights – UHR) è una organizzazione internazionale. Non a scopo di lucro dedicata ad implementare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani a livelli locali, regionali, nazionali ed internazionali.

La necessità di far conoscere la Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite. Emerge chiaramente dalla condizione in cui versa l’attuale società a livello locale e globale. I diritti inalienabili degli esseri umani sono disattesi ovunque. Troppo spesso le decisioni di chi dovrebbe lavorare per mettere in atto le migliori soluzioni possibili ai problemi delle comunità. Sono orientate a trovare soluzioni economiche più che di giustizia sociale, che talvolta stridono con il concetto di giustizia, solidarietà ed uguaglianza espresso nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Il primo articolo della dichiarazione recita: “Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.

Aimè, troppo spesso è recitato solo a parole ma non nei fatti.

“I Diritti Umani devono essere resi una realtà e non un sogno idealistico” scriveva il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard. Per i volontari di Uniti per i Diritti Umani è diventato un dovere far conoscere a tutti questi valori. Convinti che solo con un cambiamento culturale che parta dalla base potrà realizzare quel sogno. Creare un mondo migliore, continueranno nel loro incessante lavoro in ogni contesto sociale.

L’auspicio è che, a distanza di 75 anni dalla loro stesura, i 30 articoli della Dichiarazione Universale diventino parte integrante del nostro vivere quotidiano, perché solamente da noi partirà quella rivoluzione pacifica che ha motivato quei saggi e illuminati legislatori che ci hanno regalato l’unica via per la soluzione dei problemi dell’uomo: il rispetto dei Diritti Umani.

