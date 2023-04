Mr. Rain sul palco di Alghero il 16 agosto

L’annuncio arriva il giorno che segue l’enorme successo dell’artista rivelazione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, in un’altra località sarda, Cannigione (Arzachena), dove ha fatto registrare la presenza di tantissimi fan accorsi per assistere al suo concerto in occasione della Pasquetta.

L’apertura delle prevendite è prevista per domani, mercoledì 12 aprile, a partire dalle ore 12.00 sui circuiti Ticketone, Mailticket e presso i punti vendita di Alghero e Sassari. Disponibili anche ticket early entry parterre, ovvero che consentono l’ingresso anticipato alle 19.30, anziché a partire dalle ore 20.00 come previsto dai regular ticket.



– Atelier#3 Bookshop Alghero Turismo – Via C. Alberto 84 – M. +39 348 828 1292//Venerdì 16:00-19:00 | Sabato 10:30/13:00 – 16:00 – 19:00 | Domenica 10:30 13:00

– Le Ragazze Terribili – via Roma 144 a Sassari.

L’appuntamento è presentato da Roble Factory.