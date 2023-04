Polizia di Stato Cagliari: attività della Polizia Ferroviaria in occasione delle Festività Pasquali

Sardegna: bilancio dell’attività della Polizia di Stato in ambito ferroviario in occasione delle Festività Pasquali. advertisement Attività della Polizia Ferroviaria in occasione delle Festività Pasquali 568 persone identificate, tra cui 75 stranieri e 47 pattuglie impiegate in stazione di cui 5 a bordo treno; è questo il bilancio della Polizia Ferroviaria nel periodo delle Festività Pasquali. Il periodo delle festività ha visto il potenziamento dei servizi anche da parte del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Sardegna; in relazione ai consueti spostamenti in treno e all’aumento fisiologico di presenze in ambito ferroviario. L’attività di vigilanza è rivolta principalmente alla prevenzione di fenomeni illeciti e delittuosi; nonché alla tutela dei comportamenti a rischio che mettono in pericolo l’incolumità degli utenti.

La polizia ferroviaria

La Polizia ferroviaria è la Specialità della Polizia di Stato impegnata a garantire la sicurezza dei viaggiatori e dell’infrastruttura ferroviaria, la prevenzione e repressione dei reati e più in genere la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica in ambito ferroviario.

Il sistema di trasporto ferroviario, strategico per la mobilità dei cittadini e la vita economico-sociale del Paese nonché in costante incremento, necessita, dunque, di azioni e servizi espletati da strutture e organi in possesso di specifici know-how.

In Italia sono circa 2.700 le stazioni e, ogni giorno, più di 9.000 i treni viaggiatori e circa 800 i convogli trasportanti merci, che si muovono sugli oltre 16.700 km di linea.

Per altre notizie simili clicca qui: 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato