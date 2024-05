Internazionali d’Italia, Fognini ko con Fritz al secondo turno

(Adnkronos) – Fabio Fognini finisce ko al secondo turno degli Internazionali d'Italia. Il tennista ligure, numero 92 al mondo, è stato eliminato dallo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 11, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 21 minuti. Francesco Passaro continua la sua corsa agli Internazionali d'Italia. Il 23enne tennista umbro, proveniente dalle qualificazioni, si qualifica per il terzo turno grazie al successo sull'olandese Tallon Griekspoor, numero 26 del ranking Atp, in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-6 (7-5). L'azzurro ora se la vedrà con il portoghese Nuno Borges, numero 53 del mondo. — [email protected] (Web Info)