Fondazione Mont’e Prama al Vinitaly

Prosegue la campagna di comunicazione per promuovere il Parco archeologico naturale del Sinis della fondazione Mont’e Prama “Tramandiamo la grandezza lo spirito della civiltà dei Giganti”

Sarà un ricco fine settimana a Verona in occasione del nuovo match di serie A1 della Dinamo Banco di Sardegna. Inizierà, inoltre, la più importante fiera internazionale dedicata al mondo dell’enologia. Nel padiglione della Regione Sardegna presente la Fondazione Mont’e Prama. Collaborano con la fondazione anche l’Assessorato regionale dell’Agrocoltura, la Federazione delle Associazioni Sarde in Italia e la Dinamo Banco di Sardegna. Farà da Cicerone virtuale nel Sinis, una terra ricca di tesori che spaziano dai beni culturali e archeologici alla qualità dei prodotti enogastronomici.

A catturare il pubblico del Vinitaly saranno la mostra fotografica sui Giganti di Mont’e Prama. Saranno presenti i cinque pannelli bilingue che narrano della più grande scoperta archeologica del XX secolo nel Mediterraneo occidentale. Domenica alle ore 10.45, ci sarà una conferenza a cura dell’archeologo Giorgio Murru e del fotografo Nicola Castangia sul “Vino in Sardegna ai tempi di Ulisse”. I resti del sito archeologico di Sa Osa, dove furono ritrovati i semi di vite, saranno al centro di un interessante racconto sul nettare degli dei con specifici rimandi all’Odissea.

Sinis al Vinitaly

Nello padiglione Sardegna presenti gli operatori e le operatrici della Cooperativa Penisola del Sinis. Guideranno infatti i visitatori fornendo le informazioni sul territorio.

“Parlare del Parco archeologico naturale della Terra di Mont’e Prama significa narrare un territorio che possiede una potente capacità di attrazione. Il Sinis dei nostri predecessori era una terra fertile. Ha infatti dato origine a una civiltà che è riuscita a sua volta a lasciare tracce indelebili. Abbiamo il dovere di tramandarne la grandezza e lo spirito.” Lo ha affermato il presidente della Fondazione Mont’e Prama Anthony Muroni.

La partecipazione della Dinamo Sassari

Sarà presente al padiglione 8 della Fiera Vinitaly anche Marsilio Balzano, chief Marketing officier della Dinamo Sassari.

“E’ importante far conoscere la nostra Sardegna e i Giganti in un evento così importante come Vinitaly. L’evento richiama infatti l’attenzione di migliaia di persone. E’ qualcosa che ci rende orgogliosi. Ci permette inoltre di sottolineare quanto la terra produca in ambiti connessi.” Queste le parole di Stefano Sardara, amministratore delegato della Dinamo.