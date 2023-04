I° Torneo SHARDANA BOXING a Sassari

Si terranno a Sassari i campionati regionali di Gym Boxe e Interregionale IBA

Ad oggi gli iscritti ai campionati regionali di Gym Boxe sono 149. Sono invece 12 i match di Interregionale IBA in cartellone. Mancano ancora otto giorni al “Boxe-Day” dal 6 maggio 2023. La risposta delle palestre e degli atleti di Sassari e dell’intera Sardegna è forte, piena e compatta. Ma cosa accadrà il 6 maggio prossimo, a partire dalle ore 9 del mattino? Andrà in scena il I° Torneo Shardana Boxing Avenger Jeep Night.

Una congiuntura astrale favorevole ha generato l’incontrò fra Tore Eritttu, pluri campione di boxe made in Sassari il cui omonimo team in questo 2023 compie 10 anni di attività, e la concessionaria AutoA che con Autonoleggi Demontis festeggia i 50 anni di impegno nel settore automobile. L’incontro fra grandi passioni sportive genera intenti, e dà forma all’idea che Sassari meriti di ospitare grandi eventi sportivi che, nello specifico, abbiano la nobile arte al centro della scena: ecco il I° Torneo Shardana Boxing Avenger Jeep Night declinato fra Gym Boxe e ben 12 match di livello Interregionale fra cui una per la categoria femminile.

advertisement

C’è lo sport, c’è il sociale, c’è la valorizzazione etica, c’è la sana competizione, c’è la salute: le chiavi di lettura non mancano. Attenzione, perché le sfide di Gym Box non sono incontri fini a sé stessi ma valgono la qualificazione agli Italiani in programma a Roseto degli Abruzzi. E non sono da escludere piacevoli sorprese o interventi di peso a bordo ring.. L’evento è organizzato sotto l’egida della Federazione pugilistica italiana, tanti gli attori che sul quadrato e a bordo ring stanno lavorando perché l’occasione possa essere una grande e condivisa festa di compleanno, ed al contempo una straordinaria festa di boxe.

Due ring, uno posizionato sul piazzale esterno della concessionaria e uno all’interno della stessa, su cui in contemporanea – sino alle 18.30 – si svolgeranno gli incontri fra partecipanti a tutte le categorie previste, eliminatorie e finali. Ad ogni vincitore sarà consegnata una canotta personalizzata. A Partire dalle ore 19 la scena si sposta esclusivamente all’interno del padiglione Jeep dove i boxer della Sardegna incroceranno i guantoni con gli omologhi delle Fiamme Oro: il calendario è molto ricco, in fase di definizione ma ormai quasi pronto per essere divulgato.

Per altre notizie di sport clicca qui.