Il 5 maggio in scena a Berchidda “L’uomo che volle essere Peròn”

Appuntamento con Insulae Lab a Berchidda mercoledì 5 maggio. Alle ore 21 presso il Teatro Santa Croce si terrà “L’uomo che volle essere Peròn”. Una produzione originale che mette insieme un grande libro, un grande spettacolo e la perizia di un grande artista

Nuovo appuntamento con Insulae Lab a Berchidda. Il progetto in musica ha deciso ancora di stupire dopo lo straordinario esordio del primo anno. Continua la sua attività con un mix di produzioni originali e ospiti di spessore affidati all’accoglienza e alla competenza appassionata del pubblico. Stavolta tocca a L’uomo che volle essere Perón, spettacolo che mercoledì 5 maggio 2023 (h 21) porterà in scena sull’ormai familiare e pluri calcato palcoscenico del Cinema Teatro Santa Croce di Berchidda il sax Alto di Gavino Murgia accompagnato dalla teatralità delle voci e gli sguardi degli artisti di Cada Die Teatro (Alessandro Laye Francesca Pani) per la regia di Giancarlo Biffi.

Stupire è il senso di questa opera che si ripete, nel suo essere motore di scoperta, opportunità, produzione artistica. Stupire perché nell’aprile di questa seconda stagione Insulae Lab ha scelto di far fiorire e mostrare un fiore unico e rarissimo, perché capace di rivelarsi allo sguardo soltanto a cadenza ventennale fondendo al contempo la storia al presente.

La proposta. Un nuovo progetto che mette insieme uno spettacolo teatrale tratto dal romanzo “L’uomo che volle essere Perón” di Giovanni Maria Bellu e le musiche originali di Gavino Murgia. Una storia fantastica, che parte dalla Sardegna e giunge sino all’Argentina: è quella di Juan Perón alias Giovanni Piras, interpretata dalle voci di Cada Die Teatro: Alessandro Laye Francesca Pani, diretti da Giancarlo Biffi.

C’è un universo sonoro racchiuso nelle composizioni di Gavino Murgia, sassofoni, launeddas, e voce, tese tra jazz, improvvisazione, tradizione ed elettronica. Altrettante voci sono quelle del Cada Die Teatro, dirette da Giancarlo Biffi, che riduce il testo per offrire una fotografia di una storia tesa tra realtà e immaginazione. Una ricchissima libreria di voci, parte di uno straordinario show. Prepariamoci ad uno spettacolo che catalizzerà, coinvolgerà ed emozionerà la platea di Berchidda. Un libro straordinario, uno dei più grandi e coraggiosi giornalisti italiani, per una storia fantastica tra Mamoiada, il paese sardo delle maschere e del rito, e l’Argentina di Juan Perón, alias Giovanni Piras.

Un evento speciale quello organizzato nel quadro degli appuntamenti messi in calendario dal Centro di Produzione del Jazz e della Creatività Artistica delle isole del Mediterraneo. Sarà possibile inserire l’appuntamento fra le proposte del vostro abbonamento o acquistarlo singolarmente, la soluzione che fa per voi è sul circuito Ticketmaster. Per biglietti e abbonamenti è possibile rivolgersi anche al botteghino del Teatro, prima di ogni serata. Per informazioni: 342 647 6726

Il viaggio nella musica Mediterranea e del Mediterraneo del progetto Insulae Lab – Centro di Produzione Musica (direzione artistica di Paolo Fresu) prosegue a vele spiegate in questa sua seconda annata di navigazione. Come è chiaro, fanno e faranno capolino lungo la rotta nuove produzioni originali, grandi ospiti e un’intera laboriosa e prestigiosa ciurma di artiste e artisti provenienti dall’intero bacino del mare che ci circonda. Donne e uomini d’arte e d’origine diversa, pronti ad incontrarsi nella accogliente casa madre di Berchidda, Sardegna.

