Festival delle Bellezze: concerto-aperitivo per inaugurare la VI edizione

Venerdì 21 aprile, a partire dalle ore 19.00, si terrà presso l’agriturismo Monte Istulargiu di Valledoria la performance canora dell’ensemble vocale Insieme Vocale Nova Euphonia. L’evento segnerà l’avvio della manifestazione dedicata alla musica, alle arti e al patrimonio archeologico, monumentale e naturalistico della provincia di Sassari

Per inaugurare la VI edizione di Festival delle Bellezze, la manifestazione che mira, attraverso le sonorità di artisti di spicco del panorama isolano, a dare voce alla bellezza dei luoghi più suggestivi della provincia turritana, è stata scelta la suggestiva cornice dell’agriturismo Monte Istulargiu di Valledoria.

Protagoniste assolute saranno le voci del coro Insieme Vocale Nova Euphonia. Creato nel 2010 dal Maestro Vincenzo Cossu, è il primo e unico gruppo vocale della Sardegna specializzato in musica da cinema.

La formula scelta per la serata è quella del concerto-aperitivo. Lo spettacolo sarà preceduto dalla presentazione di “A Night at the Theatre – I Queen alla corte di Sua Maestà il Cinema”. L’ opera, scritta da Vincenzo Cossu, è un’accurata monografia che illustra le connessioni tra il mondo del cinema e la band inglese che ha segnato un’epoca.

La presentazione sarà moderata dalla giornalista Manuela Muzzu. Previsti anche intermezzi musicali che saranno eseguiti dal trio acustico femminile Reinas (Aurora Cossu, Viola Tanca e Valeria Secchi). Supporto tecnico e fonica a cura di Marco Pinna.

Il Festival delle Bellezze è fra i 54 eventi scelti dalla Camera di Commercio per essere inseriti nel progetto “Salude & Trigu”, che dal 2019 supporta le proposte culturali legate alla valorizzazione turistica e alle tradizioni del Nord Sardegna.

